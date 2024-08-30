長壽秘密｜越行越長壽？每日多行10分鐘延壽1年　這歲數開始未算遲！【附哈佛教授拆解9大健康迷思】

【長壽／運動／飲食／健康】沒有時間做運動不是懶惰的藉口！很多都市人平日上班已經很忙，下班後盡量保持「靜止」狀態，事實上很多人忽略運動的重要性。近日有英國研究指出，每天只要多行10分鐘，就可以達至延壽一年的效果。有哈佛教授就養成恆常運動習慣，解答關於健康生活的不同迷思。

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運動習慣｜研究：行路10分鐘可延壽 60歲開始都未遲

近日英國萊斯特大學發表一項研究，指出60歲以上人士只要每天步行一次， 每次10分鐘 ，女性可延壽11個月，男性可延壽16個月。是次研究針對60歲以上人士，研究團隊透過分析，發現 每天步行30分鐘 ，甚至能夠讓女性延壽16個月，男性則能延壽近2.5年。就算是從來沒有運動習慣的人，只要遵從這個運動模式，同樣能得到健康效益。

行路比跑步更有益

英國骨科醫生Marcus Davis提醒大眾，久坐不動看似無害，但其實對健康傷害最大，指出跑步能夠帶來以下好處：

1. 有助小腿排除多餘的液體 2. 運動小腿肌肉可預防靜脈曲張 3. 增加氧氣供應，促進新陳代謝 4. 對脊椎健康好，椎間盤受壓更小

哈佛教授拆解坊間健康迷思

坊間對於健康習慣眾說紛紜，哈佛大學生物學教授 Daniel E. Lieberman曾就不同健康迷思作出以下解答，並強調運動對於維持身體健康非常重要：

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