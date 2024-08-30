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中秋節丨蓮香手炒黃蓮蓉月餅回歸　限量推出復刻燒雞月餅+豬籠餅

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發布時間： 36 分鐘前

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蓮香雙黃蓮蓉月餅

今年 4 月蓮香樓重新開業，令蓮香樓頓時成為中環人氣食肆。今年中秋節，與蓮香樓源出一脈的蓮香，再以傳統與創新的概念，推出手工月餅系列――經典「手炒黃蓮蓉月餅」及新派「手工流心奶黃月餅」，蓮香老師傅更特別加推獨家「燒雞月餅」及造形可愛「豬籠餅」，在人月兩團圓的佳節，感受新舊交融的暖意。

蓮香去年推出「原粒鹹蛋黃迷你蓮蓉月餅」，讓更多舊雨新知感受到黃蓮蓉的傳統好滋味；今年蓮香樓不但再接再勵續推黃蓮蓉月餅，更以傳統「大餅」大小打造最正宗傳統的「雙黃蓮蓉月」，讓「真・集體回憶」立即返回來！

蓮香的黃蓮蓉（亦有人稱為紅蓮蓉），使用百分百純正湘蓮，配合濃香花生油，由老師傅人手慢火精心炒製而成，不添加任何漂白劑、防腐劑以及其他食材成份，盡顯傳統工藝的真美味，以及香港匠人的精神；每個「雙黃蓮蓉月」
皆配上兩顆油潤金黃的鹹蛋黃，和黃蓮蓉湊成完美組合，成就月餅經典。

蓮香流心奶黃月餅

蓮香去年首度推出的「流心奶黃迷你月餅」，以黃金配方比例精心研製，香濃細滑的奶黃餡注入粒粒鹹蛋黃碎，炮製出甘香酥軟的外皮與及金黃濃郁的流心效果。今年再出「流心奶黃迷你月餅」，吃起來依然齒頰留香，跟外間不少同類型月餅相比，蓮香的「流心奶黃迷你月餅」毋須翻焗或以微波爐翻「叮」，在室溫環境下仍可保持流心效果，香氣四溢，流心又留香的滋味狀態。

蓮香豬籠餅

因應今年同樣是限量發售的關係，「流心奶黃迷你月餅」仍然會以特別設計的禮盒包裝作招徠，而且再度找來香港畫家 Wilson Tang 設計。今年推出的97周年版本，以懷舊手法描繪出最潮的 Glamping 豪華露營賞月的場面，相當別開生面

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