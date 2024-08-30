手提風扇｜藍田單位風扇鋰電池起火　留意風扇仔3大危機忌充電充過夜

▲ 藍田單位鋰電池風扇短路起火，使用風扇仔要注意3大危機。

【藍田/德田邨/火警/鋰電池/風扇/手提風扇】夏日炎炎，不少媽媽都會買內置鋰電池手提風扇讓子女降溫，不過使用不當有機會引致火災。藍田德田邨一個單位日前（28日）疑因鋰電池風扇短路發生火警，冒出大量濃煙，事件致7名長者感到不適，其中6名需送院治理。風扇內置的鋰電池含有易燃物質，鋰電池一旦損會導致內部出現短路，無法散熱，嚴重有機會引致火警。

風扇危機｜手提風扇藏爆炸毀容危機要小心 用錯方法易中暑必學1招秒速降溫6°C

手提風扇｜藍田公屋單位起火

前日（28日）下午近4時，藍田德田邨德隆樓6樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙，外牆亦被燻黑，消防接報到場，派出一隊煙帽隊及一條水喉灌教，約10分鐘後將火撲熄，7名長者因吸入濃煙不適，其中6人需送院治理。火警疑因內置鋰電池的手提風扇短路所致，具體起火原因仍有待調查。

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手提風扇｜手提風扇3大危機

不少人使用手提風扇，但其實當中暗藏3大危機。

1.切勿過度充電

大部分的手提風扇都是使用鋰電池，據消委會資料，鋰電池內的電解質普遍屬易燃物質，當鋰電池損壞而導致內部出現短路，或承受過高電負荷時，溫度便會顯著上升；若熱力無法散去，就有機會令電池溫度進一步上升，若電池溫度太高便有機會引致火警。雖然質素良好的鋰電池都內設保護電路，當出現異常情況時便會自動停止充電或放電，不過使用者無法得悉鋰電池的操作正常，或鋰電池的質量，若使用欠缺有效保護電路的劣質鋰電池，或鋰電池因損壞而令保護電路失效，便有機會引發意外。因此電池充滿電後應拔掉電源，切勿過度充電。

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2.避免購買平價風扇

不少人為慳錢，都會購買較便宜的手提風扇，除了設計差外，更會選用鉛酸電池，因成本低，輸出力高，但該電池結構不穩定，容易因碰撞或氣壓而膨脹，嚴重可能會發生爆炸。

3.摔落地風扇易爆炸

日本尼崎市消防局早前於官方Instagram發布影片，標題為「手提風扇爆炸」。影片中，假人模特脖子上掛著攜帶型風扇，突然無故爆炸，人體模型的臉頰瞬間被炸黑。影片亦提醒曾摔落地的電風扇，應立刻停止使用，因為摔落時的強大力度會使電池變形，造成短路，若使用時朝臉部吹，有機會冒出黑煙，甚至爆炸。另外，行動電源也會因過度充電引致爆炸。

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手提風扇｜鋰電池6大使用貼士

1.應選用原廠或商譽良好的品牌的鋰電池、內置鋰電池的產品、充電器及充電線。

2.選購功率合適的充電器，以配合鋰電池所需輸入電流值。

3.充電或收藏時，鋰電池應擺放在陰涼乾燥的地方，避免擺近衣物或易燃物品。

4.避免於無人看管時或睡覺時整晚充電，充電後應拔掉插頭或關掉電源。

5.切勿撞擊鋰電池，或將鋰電池掉落地上，以免鋰電池損壞。

6.若鋰電池、充電器或充電線變形、損壞或過熱，應立即停用，並拔掉充電器的插頭。

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