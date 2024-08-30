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試當真推出全新頻道拍住先　許賢蘇致豪推介養生計劃

娛樂

發布時間： 24 分鐘前

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他們最近拍攝虛賢養生計劃

今年五月，試當真成員游學修、許賢、蘇致豪成立全新YouTube頻道「拍住先」，旨在以紀實類型的影片呈現多樣內容，與他們的另一頻道「試當真」形成鮮明對比。這兩個頻道就像餐廳中的兩道主菜，各具特色，旨在滿足觀眾不同的需求。

許賢和蘇豪表示，「拍住先」影片類型更偏向紀實，猶如新鮮的魚生，簡單切好便可上菜，強調即時性與真實感。相對而言，「試當真」則更像需經過多重工序的醃製食品，內容的呈現需要時間的沉澱與精心打磨。這樣的清晰區分不僅幫助觀眾理解內容的差異，也使兩個頻道的經營策略更加明確。

在選擇合作品牌方面，許賢和蘇豪都會挑選理念相近的客戶。例如，他們最近拍攝「虛賢養生計劃」系列，以輕鬆形式提升大眾的「身」、「心」、「財富」健康意識。

拍攝過程中，意外發現自己有高血壓和過重問題

早前他踢足球時受傷，保險公司幫助他解決了龐大的醫療費用，令他無需擔心支付昂貴的醫藥費，安心接受治療。拍攝過程中，他意外發現自己有高血壓和過重問題，找出身體可改善的地方，而蘇豪則表示在這次合作中開拓了視野，了解到保險保障的全面性。

雖然拍攝模式改變，但許賢和蘇豪往往都能夠從拍攝過程中找到樂趣。為了配合品牌顏色，他們特意選擇了多套綠色服裝。

蘇豪也笑言，在影片中讀出品牌內容時，避免出現懶音成為拍攝的一大挑戰。兩人表示，成立新頻道並非一帆風順。初期比較少觀眾，需要勇氣和膽識去拍攝「吸引眼球」的內容，才會受人歡迎；而且頻道要有一定觀眾／訂閱數量才可繼續營運，少不免需要「捱」一段時間以累積支持者。不過他們以前曾經成立不少頻道，已經有心理準備面對這些挑戰。

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