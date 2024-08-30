美食情報｜米線陣限定牛奶湯米線系列 分店設屋仔盒+樽裝牛奶箱打卡位

▲ 米線陣 x 十字牌鮮牛奶湯米線系列

米線陣跟本地家傳戶曉的十字牌合作，由即日起聯乘推出期間限定的「米線陣 x 十字牌鮮牛奶湯米線系列」，以100%新「鮮」牛奶及「鮮」味湯底為主打，再以「鮮」味食材入饌，打造2大口味合共4款全新米線產品。

當中包括2款營養價值爆燈、「只想你身體健康」的「蟲草花 x 鮮牛奶湯米線」，以及2款適合重口味食客的Perfect Match「麻辣鴨血 x 鮮牛奶湯米線」。

4款新品均主打可以盡飲的100%鮮牛奶湯底，以及原條䱽魚、花膠及嫩雞等激罕鮮味食材，全方位喚醒愛新「鮮」、愛「鮮」味的港人味蕾；加上2款全新的鮮牛奶乳酪甜品、3款首度面世的鮮牛奶特飲及全新小食配餸！

「鮮牛奶湯米線系列」更貼心調配出2款100%鮮牛奶湯底口味——養顏美容、提高免疫力的「蟲草花 x 鮮牛奶湯底」及香辣惹味、口感層次豐富的「麻辣鴨血 x 鮮牛奶湯底」。

每款口味搭配激罕鮮味食材，合共推出4款全新米線，包括「花膠嫩雞（半隻）蟲草花鮮牛奶湯米線」和「原條䱽魚蟲草花鮮牛奶湯米線」；以及「麻辣鴨血特盛鮮牛奶湯米線」和「麻辣鴨血滑雞鮮牛奶湯米線」。

同時，米線陣樂富廣場分店及大埔新達廣場分店將化身「『奶』裏見・十字牌聯乘店」，以放大版的經典十字奶屋仔盒及樽裝牛奶箱，打造一系列招牌打卡位。

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