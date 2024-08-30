黃大仙前DO黃智華上京深造一年歸港　新職負責廢物管理

▲ 黃大仙各界去年筵開43席歡賀黃智華赴京深造

黃大仙前民政專員（DO）黃智華去年9月赴京修讀高級公務員公共管理碩士課程，臨別前，黃大仙各界以「歡賀民政專員黃智華赴京深造」為名，筵開43席惹議，特首李家超定調事件引「負面觀感」，應以此為鑑。不過，無阻其赴京深造。

一年過去，原來黃智華近期已回港，並有新職，擔任環境保護署助理署長（廢物管理），屬平調，月薪介乎20萬至21萬元之間。該職位主要負責協助策劃策略、研訂計劃和推行有關廢物管理範疇的政府政策、立法會建議；監督廢電器電子產品處理及回收設施的運作；監督逐步管制即棄塑膠產品 (包括塑膠購物袋、即棄塑膠餐具、塑膠容器及塑膠包裝 )的工作，等等。

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高級公務員公共管理碩士課程為期2年，學員首年需在北京大學上學，亦會到內地不同地區進行社會調研，第二年則回港工作，但須完成論文方可畢業。公務員事務局曾回覆話，赴京進修對象為有潛質晉升高層首長級職位的公務員。

去年獲筵開43席歡賀赴京深造 政界斥離譜

黃大仙各界去年大排筵席歡送黃智華，有資深建制曾透露，過往民政專員調職、離任或前往深造，地區人士亦會舉辦歡送晚宴，但最多十多圍，如此大場面還是第一次見。全國政協副主席梁振英亦開腔，呼籲要「剎住浮誇浪費之風」。

民青局局長麥美娟表示，若要表達鼓勵、支持，一封信表揚已足夠，「唔使咁破費，唔使咁大陣仗。」黃智華其後就觀感問題致歉。

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