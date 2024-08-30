三中全會｜中央港澳辦：要研究提出推進改革任務落實的具體舉措

▲ 中央港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

中央港澳辦理論學習中心組舉行2024年度第4次集體學習，深入學習貫徹國家主席習近平在黨的二十屆三中全會上的重要講話和全會精神。中央港澳辦主任夏寶龍主持會議並講話。

會議強調，學習貫徹三中全會精神，必須以釘釘子精神抓好改革任務落實。要把學習貫徹全會精神與學習貫徹習近平關於港澳工作的重要論述結合起來，與港澳工作實際結合起來，緊扣進一步全面深化改革的戰略部署，聚焦發揮港澳所長、服務國家所需，鞏固提升港澳獨特地位和優勢，推動港澳在強國建設、民族覆興偉業中發揮更大作用、實現更好發展。又表示：

要大力弘揚改革開放精神，主動擔當作為、扛起職責使命，研究提出推進改革任務落實的具體舉措，明確任務書、時間表和優先序，切實把學習成果轉化為港澳工作實效。

會議強調，三中全會對於港澳發展是難得的歷史機遇。香港、澳門要順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，在變局中開新局，不斷激發蘊藏的巨大活力和發展潛力。港澳社會各界要與特區政府一道，齊心協力搶抓改革機遇，拼經濟、搞建設、謀發展，以實際行動共擔共享強國建設、民族復興的偉大榮光。

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