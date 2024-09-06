  • 29°C
香港時間：202496日 (五) 19:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

協助中小企｜陳茂波：部分行業中小企面臨挑戰　金管局要求銀行提供支持

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 3 小時前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

財政司司長陳茂波見記者。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波表示，明白息口高企，經濟增長未如預期快，加上市民及遊客的消費模式轉變，部分中小企面臨挑戰。政府當局、金管局已與中小企及銀行界會面，特別要求銀行提供支持，強調如公司能繼續償還貸款，無理由因為抵押品價值下降而要求提早還款或減少貸款額度等。

陳說，上述信息已清晰傳達予銀行，銀行亦支持該立場，並將確保這些資訊和政策會傳達至前線。

陳茂波續指，當局有不同基金支持中小企探索內地、中東及東盟國家等新市場，亦有基金鼓勵中小企開展電商服務。

剛結束澳洲訪問行程回港的陳茂波，今日出席活動時表示，此行主要與當地金融及創科界交流，介紹香港近況、八大中心方向、及大灣區機遇，並邀請他們來港參觀考察，「他們最有興趣的是金融中心發展、創科發展，包括醫療科技、生命科技等。」日後可以有更緊密的交流及合作。

陳茂波又表示，未來幾個月香港有很多盛事，例如單車節、街馬及美酒佳餚等，希望可吸引更多國際旅客來港參觀及消費，強調會舉辦不同盛事，推動旅遊業持續發展及推動消費。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

高官外訪｜本周開展訪澳行程　陳茂波：冀加強與澳洲經貿合作
16:14 2024/09/01
高官外訪｜本周開展訪澳行程　陳茂波：冀加強與澳洲經貿合作
高官外訪｜陳茂波晤澳洲政商界和創科界代表　介紹香港最新發展情況
21:55 2024/09/02
高官外訪｜陳茂波晤澳洲政商界和創科界代表　介紹香港最新發展情況
高官外訪｜陳茂波：國安法律確保香港經濟發展能有可預測的環境
18:35 2024/09/03
高官外訪｜陳茂波：國安法律確保香港經濟發展能有可預測的環境
高官外訪｜晤澳洲儲備銀行行長　陳茂波：期待推動更多跨境合作
18:07 2024/09/04
高官外訪｜晤澳洲儲備銀行行長　陳茂波：期待推動更多跨境合作
高官外訪｜陳茂波：澳洲多個行業對利用香港拓展內地及亞洲市場感興趣
20:09 2024/09/05
高官外訪｜陳茂波：澳洲多個行業對利用香港拓展內地及亞洲市場感興趣

你可能感興趣

高官外訪｜本周開展訪澳行程　陳茂波：冀加強與澳洲經貿合作
16:14 2024/09/01
高官外訪｜本周開展訪澳行程　陳茂波：冀加強與澳洲經貿合作
高官外訪｜陳茂波晤澳洲政商界和創科界代表　介紹香港最新發展情況
21:55 2024/09/02
高官外訪｜陳茂波晤澳洲政商界和創科界代表　介紹香港最新發展情況
高官外訪｜陳茂波：國安法律確保香港經濟發展能有可預測的環境
18:35 2024/09/03
高官外訪｜陳茂波：國安法律確保香港經濟發展能有可預測的環境
大灣區 香港金融管理局 香港 陳茂波 澳洲 東盟 銀行 金融 財政司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢
修哥緋聞丨曾傳再婚娶88歲羅蘭　胡楓被Twins追問緋聞：點樣解釋呢
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢　飛上海幽會兼貼錢全包租私竇
急症室最長等候時間（09月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月06日 時間16:05）