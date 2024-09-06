協助中小企｜陳茂波：部分行業中小企面臨挑戰　金管局要求銀行提供支持

▲ 財政司司長陳茂波見記者。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波表示，明白息口高企，經濟增長未如預期快，加上市民及遊客的消費模式轉變，部分中小企面臨挑戰。政府當局、金管局已與中小企及銀行界會面，特別要求銀行提供支持，強調如公司能繼續償還貸款，無理由因為抵押品價值下降而要求提早還款或減少貸款額度等。

陳說，上述信息已清晰傳達予銀行，銀行亦支持該立場，並將確保這些資訊和政策會傳達至前線。

陳茂波續指，當局有不同基金支持中小企探索內地、中東及東盟國家等新市場，亦有基金鼓勵中小企開展電商服務。

剛結束澳洲訪問行程回港的陳茂波，今日出席活動時表示，此行主要與當地金融及創科界交流，介紹香港近況、八大中心方向、及大灣區機遇，並邀請他們來港參觀考察，「他們最有興趣的是金融中心發展、創科發展，包括醫療科技、生命科技等。」日後可以有更緊密的交流及合作。

陳茂波又表示，未來幾個月香港有很多盛事，例如單車節、街馬及美酒佳餚等，希望可吸引更多國際旅客來港參觀及消費，強調會舉辦不同盛事，推動旅遊業持續發展及推動消費。

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