  • 32°C
香港時間：2024830日 (五) 17:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

入稟索償｜謝瑞麟珠寶欠租近百萬元　栢麗購物大道業主入稟索償

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

高等法院。（資料圖片）

謝瑞麟珠寶有限公司疑於尖沙咀栢麗購物大道租用4個舖位，昨（29日）遭業主入稟高等法院索償99萬元，並要求謝瑞麟珠寶交吉舖位。入稟狀指，謝瑞麟珠寶自2024年6月起欠租，至同年8月共欠租99萬元。

TOPick一分鐘
深圳好去處｜記者直擊深圳Costco超市　精選十大必買抵用高質開學用品

原告為金叢有限公司(Golden Bush Limited)及Lam Siu Wah，答辯方為謝瑞麟珠寶有限公司（TSL Jewellery (H.K.) Co Ltd）。

入稟狀指，原告與答辯方於2021年8月簽約，租用九龍彌敦道栢麗購物大道5號至8號地舖連一樓，租約為2021年11月1日至2024年10月31日共3年，4個單位月租共33萬元。如答辯方欠租，原告便有權收取利息或沒收按金。

入稟狀續指，答辯方自2024年6月起欠租，至同年8月共欠租99萬元。原告曾發律師信要求答辯人交租，但不成功。原告於是單方面終止租約，要求法庭下令答辯方將4個舖位吉，及支付99萬元租金及利息。

記者：梁錦麟

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

物業出租 商舖 珠寶 謝瑞麟 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】