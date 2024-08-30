入稟索償｜謝瑞麟珠寶欠租近百萬元　栢麗購物大道業主入稟索償

▲ 高等法院。（資料圖片）

謝瑞麟珠寶有限公司疑於尖沙咀栢麗購物大道租用4個舖位，昨（29日）遭業主入稟高等法院索償99萬元，並要求謝瑞麟珠寶交吉舖位。入稟狀指，謝瑞麟珠寶自2024年6月起欠租，至同年8月共欠租99萬元。

原告為金叢有限公司(Golden Bush Limited)及Lam Siu Wah，答辯方為謝瑞麟珠寶有限公司（TSL Jewellery (H.K.) Co Ltd）。

入稟狀指，原告與答辯方於2021年8月簽約，租用九龍彌敦道栢麗購物大道5號至8號地舖連一樓，租約為2021年11月1日至2024年10月31日共3年，4個單位月租共33萬元。如答辯方欠租，原告便有權收取利息或沒收按金。

入稟狀續指，答辯方自2024年6月起欠租，至同年8月共欠租99萬元。原告曾發律師信要求答辯人交租，但不成功。原告於是單方面終止租約，要求法庭下令答辯方將4個舖位吉，及支付99萬元租金及利息。

記者：梁錦麟

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】