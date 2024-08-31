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關節炎丨評估病情調整用藥　類風濕性關節炎治療趨個人化

醫健人物

發布時間： 16 分鐘前

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類風濕性關節炎可破壞患者關節，甚至造成身體殘障。幸而，如今有適合不同程度病情的藥物，由醫生因應每名患者的病況及各種條件，靈活調配處方，作「個人化治療」；尤其近年較常用到的生物製劑，可針對性抑制炎症，即使患者無法接受藥物注射，也可以透過口服形式維持治療，持效地穩定病情。

從事文職的張小姐去年發現手臂兩邊的關節疼痛，而且越發紅腫，最終確診類風濕性關節炎。起初，主診醫生為她處方改善病情抗風濕藥「甲氨蝶呤」，無奈因出現副作用而迫使她停藥，治療也因此延誤了一段時間。及後，她感到關節痛楚加劇，需開始使用進階藥物，其中包括生物製劑。然而基於她的病情，需一併服用「甲氨喋呤」，令她一度猶豫要否繼續服用。

停藥或致病情反覆

風濕病科專科醫生王德龍表示，類風濕性關節炎主要影響對稱性關節，包括手指初段關節、兩邊手腕、手肘及膝蓋，患者並會有晨僵狀況，損害手腳活動能力，持續發炎更會使關節骨被侵蝕，甚至併發肺纖維化及增加心血管疾病風險。

然而，部份類風濕性關節炎患者即使接受過治療，病情仍然較難受控。王醫生解釋，其中一個原因像個案中的張小姐般，因藥物副作用而停藥或猶疑是否繼續服藥，亦有患者對治療有所誤解，以為感到關節疼痛才需要用藥，偶爾因此停藥，病情容易因此變得反覆。

事實上，現時治療類風濕性關節炎的藥物眾多，可以因應每名患者病情以調整治療方向（Treat to Target），以達至最佳治療效果。王醫生指出，除了評估患者個人感受，亦會透過「28處關節疾病活躍評分」（DAS28），根據關節腫脹、觸痛的關節數量及發炎指數等，客觀地分析嚴重程度，繼而使用相應藥物，務求達至病情緩解。

JAK抑制劑療效顯著

王醫生舉例，病情輕微患者可以使用相對溫和的藥物處理，若然病情屬於嚴重，發炎指數較高並有骨侵蝕情況，就會選擇使用生物製劑︰「這類藥物能夠針對性抑制類風濕性關節炎因子，亦可改善關節結構被破壞的情況，重症患者基本上是愈早用藥愈好，但必須考慮實際身體狀況。」

以上述提及的個案為例，由於張小姐服用「甲氨蝶呤」後或出現嚴重副作用，其主診醫生改為處方口服類型的「JAK抑制劑」，單一用藥已能達至療效。王醫生指出，這類口服藥物用藥相對簡單，對於害怕打針的患者尤為適合，能將病情穩定於低活躍程度。

王醫生提醒，治療類風濕性關節炎有不同方案，各有其成效及副作用，患者應按自身病情、藥物反應及負擔能力等因素與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

風濕病科專科 王德龍醫生

撰文 : 王德龍 風濕病科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

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