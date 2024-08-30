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巴黎奧運丨潘展樂拋自信Bite李雯雯派表情包　區永權硬接李倩左右勾拳

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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巴黎奧運金牌得主潘展樂拋自信Bite。

巴黎奧運國家隊代表團的其中22名奧運健兒及3位教練代表，今天（8月30日）早上到百勝角消防及救護學院出席「巴黎2024奧運會內地奧運健兒訪港-紀律部隊交流日」，眾奧運健兒及教練乘坐開篷巴士於熱烈掌聲下進場，25名奧運國家隊代表亦向現場人士揮手及微笑，氣氛歡愉。

同時，他們還分別作出相關運動項目示範及與現場的青年團進行交流，由區永權及朱凱婷任司儀。

巴黎奧運 | 體操銀牌女將回老家變身做「侍應」　周雅琴於父母食店幫忙被讚孝順

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巴黎奧運丨馬龍樊振東讓賽

當中最備受注目的國家隊「乒乓雙雄」馬龍及樊振東一出場即贏得全場熱烈掌聲。

馬龍透露，這次巴黎奧運只參加團體賽，唯一目標就是與隊友們一起合力拿下這項項目的金牌，說：「我覺得奧運會是每個人的夢想，當然拿到金牌更是每個人的願望。不管之前拿過多少金牌，奧運會（對我來說）每次都是新的舞台，所以我還是很開心與隊友再次拿到金牌。」

二人獲安排示範迷你乒乓球花式表演賽之餘，還與青年團進行友誼賽。但由於雙方實力懸殊，大會安排馬龍及樊振東以「笑聲拍板」、「鍋蓋」及「鍋鏟」代替正常乒乓球拍。

而獲分配「鍋蓋」的東東落場前雖大嘆「肯定有難度」，但他打了兩、三回合後即與「鍋蓋」變成好朋友，成功拿下不少分數，相當快上手。

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巴黎奧運丨李倩只出一成力

女子拳擊金牌得主的交流部分亦相當有趣，吳愉、常園及李倩分享完獲得金牌的感受後，再分別示範腳部站姿、直拳和勾拳動作，李倩示範勾拳動作時搞笑謂：「我覺得有個靶子才好做。」

大會司儀區永權即自告奮勇「做靶」，並笑言：「請溫柔一點點。」李倩為了加強效果，將收音咪夾在區永權的肋骨附近，之後便以聲音清脆響亮的左勾拳揮向區永權，被打至連連後退的區永權仍死頂謂：「我想說，很舒服！」之後李倩再使出右勾拳時即戴頭盔謂：「我只用了一成力量！」場面搞笑。

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巴黎奧運丨潘展樂拒封「新男飛魚」

另外，同樣備受關注的游泳金牌代表潘展樂被問到對於被封「新男飛魚」感受時，他大拋自信Bite回應：「我覺得我是我自己，這個飛魚可以留給下一個游得快的人。」

此外，向來被視為「可愛女力士」的李雯雯，尚未出場前安坐座位期間已經經常笑嘻嘻及多多表情，完全無負可愛之名。

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正式出場後，她即回復正經，談到奪金牌感受時還不忘感謝國家謂：「去年受傷了嘛，要感覺國家在這段時間給了我最好的保障和治療，最後不負眾望拿下了（金牌）。」面對區永權問到若下次再拿金牌時會想抱起誰再創經典畫面時，雯雯則機靈地回答：「我感覺可以期待一下！」

之後，雯雯與志慧分別示範挺舉及抓舉，雯雯示範完更笑言現場的槓鈴「太輕了」。

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娛樂人物職業 潘展樂 朱凱婷 區永權 運動員 奧運會

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