法證先鋒VI丨前東張主持離巢最後一擊　全裸演出挑戰性感尺度

▲ 真係好大膽呀！

【利穎怡 / 法證先鋒VI / 東張西望】36歲前「東張女神」利穎怡在上月宣布離開TVB結束12年賓主關係，隨後轉投HOT TV做主持，又有機會拍劇拍電影，發展不錯。

向來工作搏命的她，近日在熱播中劇集《法證先鋒6倖存者的救贖》全裸演出，突破性感尺度，果然離巢前依然將最大性感尺度留給娘家，日前她就在社交網分享在劇集的拍攝花絮。

前東張女神丨利穎怡離巢TVB即大解放派福利 阿忠勇字當頭全力以赴做採訪【多圖】

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法證先鋒VI丨全裸演出 表現專業

她發文：「早前記者問我出來後拍戲最大尺度可以點？我：可以露全背吧⋯之後才發現，原來我已經把這次露全背機會給了《#法證先鋒6》#利穎怡 #演員 #joanacts#係啊我又扮死屍 #法證先鋒6倖存者的救贖」

相中可見，她在全裸之下只在下身包了條毛巾，大晒美背，幾乎看到臀部位置，除了飾演法醫的蔡潔在旁外，現場還有男性工作人員正在拍攝。

化上死屍妝的利穎怡在這環境下依然表現專業，90度扭頸兼反手扮死屍，更與蔡潔一同向鏡頭微笑。

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法證先鋒VI丨參演多套劇集

利穎怡畢業於多倫多大學經濟學系，曾在中大修讀表演藝術系課程，本來從事公關工作的她在2012年考入TVB第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

她曾多次任劇集女角如郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華的替身，上演跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等場口，因而擁有不少武術替身的經驗。

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法證先鋒VI丨曾壓力大出現「鬼剃頭」

2015年，利穎怡加入《東張西望》團隊，曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更出現「鬼剃頭」的斑禿情況，因家人擔心其安危，她亦直認壓力大，2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員。

現時她仍有幾套作品如《黑色月光》﹑《奪命提示》﹑《痞子無間道》等還未播出。

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