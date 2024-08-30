  • 32°C
香港時間：2024830日 (五) 17:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法證先鋒VI丨前東張主持離巢最後一擊　全裸演出挑戰性感尺度

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

真係好大膽呀！

【利穎怡 / 法證先鋒VI / 東張西望】36歲前「東張女神」利穎怡在上月宣布離開TVB結束12年賓主關係，隨後轉投HOT TV做主持，又有機會拍劇拍電影，發展不錯。

向來工作搏命的她，近日在熱播中劇集《法證先鋒6倖存者的救贖》全裸演出，突破性感尺度，果然離巢前依然將最大性感尺度留給娘家，日前她就在社交網分享在劇集的拍攝花絮。

前東張女神丨利穎怡離巢TVB即大解放派福利　阿忠勇字當頭全力以赴做採訪【多圖】

點擊圖片放大
+11
+10

法證先鋒VI丨全裸演出 表現專業

她發文：「早前記者問我出來後拍戲最大尺度可以點？我：可以露全背吧⋯之後才發現，原來我已經把這次露全背機會給了《#法證先鋒6》#利穎怡 #演員 #joanacts#係啊我又扮死屍 #法證先鋒6倖存者的救贖」

相中可見，她在全裸之下只在下身包了條毛巾，大晒美背，幾乎看到臀部位置，除了飾演法醫的蔡潔在旁外，現場還有男性工作人員正在拍攝。

化上死屍妝的利穎怡在這環境下依然表現專業，90度扭頸兼反手扮死屍，更與蔡潔一同向鏡頭微笑。

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

法證先鋒VI丨參演多套劇集

利穎怡畢業於多倫多大學經濟學系，曾在中大修讀表演藝術系課程，本來從事公關工作的她在2012年考入TVB第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

她曾多次任劇集女角如郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華的替身，上演跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等場口，因而擁有不少武術替身的經驗。

點擊圖片放大
+12
+11

法證先鋒VI丨曾壓力大出現「鬼剃頭」

2015年，利穎怡加入《東張西望》團隊，曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更出現「鬼剃頭」的斑禿情況，因家人擔心其安危，她亦直認壓力大，2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員。

現時她仍有幾套作品如《黑色月光》﹑《奪命提示》﹑《痞子無間道》等還未播出。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民
12:05 2024/03/28
前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民
前東張女神丨利穎怡傳離巢轉投HOY TV　無劇拍被投閒置散：頹夠啦
12:53 2024/06/28
前東張女神丨利穎怡傳離巢轉投HOY TV　無劇拍被投閒置散：頹夠啦
東張女神丨前「東張女神」利穎怡宣布離開TVB　曾採訪被襲壓力大到「鬼剃頭」
14:09 2024/07/20
東張女神丨前「東張女神」利穎怡宣布離開TVB　曾採訪被襲壓力大到「鬼剃頭」
前東張女神丨利穎怡離巢TVB即大解放派福利　阿忠勇字當頭全力以赴做採訪【多圖】
17:25 2024/08/12
前東張女神丨利穎怡離巢TVB即大解放派福利　阿忠勇字當頭全力以赴做採訪【多圖】

你可能感興趣

前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民
12:05 2024/03/28
前東張女神｜利穎怡挺身為李偉健鹹豬手疑雲解畫　Joan晒夫妻甜蜜短片閃盲網民
前東張女神丨利穎怡傳離巢轉投HOY TV　無劇拍被投閒置散：頹夠啦
12:53 2024/06/28
前東張女神丨利穎怡傳離巢轉投HOY TV　無劇拍被投閒置散：頹夠啦
東張女神丨前「東張女神」利穎怡宣布離開TVB　曾採訪被襲壓力大到「鬼剃頭」
14:09 2024/07/20
東張女神丨前「東張女神」利穎怡宣布離開TVB　曾採訪被襲壓力大到「鬼剃頭」
利穎怡 娛樂人物職業 演員 法證先鋒 東張西望 電視劇 綜藝節目 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】