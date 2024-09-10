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直播預告｜前救護員、見鬼作家馬菲、心靈療癒師 詹朗林(JJ) 一連5集靈異見證「鬼同你Live」　8月28日起逢星期三下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

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發布時間： 2 小時前

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TOPick農曆七月特輯：「鬼同你Live」

適逢農曆七月，TOPick邀請前救護員、見鬼作家馬菲，心靈療癒師 詹朗林(JJ) 同大家❗️一連5集❗️分享靈異見證，8月28日起逢星期三下午5點起，HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

大家記得留意收睇啦!錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收看:TOPick家庭台

日期：

8月28日 (三)

9月4日 (三)

9月11日 (三)

9月25日 (三)

10月2日 (三)

時間：下午5點

靈異見證「鬼同你Live」

內容︰

  • 分析各類靈體
  • 見鬼個案分享
  • 猛鬼出沒地點
  • 靈性輔導
  • 大埔名博物館日頭好猛鬼?
  • 顏色嘅鬼最惡?-消防局百厭女鬼戲弄消防員?
前救護員、見鬼作家 馬菲；心靈療癒師 詹朗林(JJ)

更多馬菲的故事及專訪:

鬼魂答謝「陰陽眼爸爸」送最後一程　前救護員馬菲救護車上見盡生死

「陰陽眼爸爸」移民台灣經歷人性可怕　前救護員馬菲︰怪獸家長比鬼魂更憤恨

見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　馬菲靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

 

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