塑化劑｜南韓檢測內地兒童單車含致癌物　塑化劑超標258倍嚴重可致癌性早熟

▲ 南韓檢測內地兒童單車塑化劑超標258倍，嚴重可致癌性早熟。

【塑化劑/致癌物質/損生殖系統/性早熟/塑膠/食物安全】坊間有許多學童玩具，當中有部份可能暗藏危機。早前，南韓首爾政府抽查國內大型購物平台，所售賣的16款兒童產品進行檢測，當中半數被驗出塑化劑等致癌物質超標，且還超過南韓國內標準達258倍，嚴重可致癌及性早熟。

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塑化劑｜網購平台多款商品含有害致癌物質

根據韓媒報導，首爾市政府早前針對全球速賣通（AliExpress）、中國電商平台Temu所售賣的兒童滾軸溜冰鞋、單車、滑板車、眼鏡等16種產品進行安全檢測，抽驗結果其中有8項產品被驗出有害的致癌物質，包括兒童單車座椅、煞車位置皆能驗出塑化劑物質DEHP（鄰苯二甲酸酯）、DBP（鄰苯二甲酸二正丁酯）超標258倍和17倍；單車手柄則驗出鉛超標19倍。

當局在另一款單車座椅、貼紙處驗出DEHP超標240倍和149倍，其中單車鈴塑膠部分被驗出鉛成份超標1.5倍。滾軸溜冰鞋，也驗出2種塑化劑成份，DEHP和DINP超標218倍，在安全檢測未能符合南韓國內標準，包括滾軸溜冰鞋的外觀、構造、撞擊檢測等項目皆未達標，產品上也能發現破損處。

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2款兒童滑板車亦並未達標，包括在摺疊裝置、煞車時的安全性，而且並沒有設置煞車手柄，產品的Logo也能驗出DEHP超標198倍。另外，在2款兒童眼鏡框的鼻梁架，驗出超標170倍的塑化劑成份，至於鏡架則驗出超標238倍的鉛。報導指出，首爾市府9月將針對奶嘴、手機殼、手機支架等產品進行安全檢測。

塑化劑｜恐損生殖系統

有兒科醫生指出，塑化劑「鄰苯二甲酸酯」被歸類為類似荷爾蒙的化學結構物質。小孩吸入過量或長期接觸塑化劑，會引發內分泌失調，增加人體的女性荷爾蒙，從而導致早熟、不育或女性荷爾蒙失調。男童易有女性特徵，嚴重可影響睾丸造精功能；女童則會出現性早熟等問題。另外，塑化劑也會影響人體生殖能力，包括導致流產、先天性的缺憾、生育機率降低，還有機會損害生殖器官。

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塑化劑｜接觸過後立即洗手

根據本港《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》，所有玩具的BBP、DBP和DEHP塑化劑的總含量不可超過0.1%；歐盟REACH法規則要求玩具及兒童產品所含的BBP、DBP、DEHP和DIBP以單一含量及總含量計不可超過 0.1%。即使小孩未必會因接觸平衡單車的手把或座位而透過皮膚大量攝入塑化劑及PAHs，但是小孩有機會在雙手接觸過平衡單車的塑膠部件後，觸及口部或食物，從而經口腔攝入有害致癌物質。故此，消委會建議，使用平衡單車後，家長應教導小孩立即洗手，以免攝入有害物質。

塑化劑｜什麼是塑化劑？

香港食物安全中心指出，塑化劑（又稱增塑劑）是用來加入硬塑料等物料中，使更具彈性和耐用。

DBP是鄰苯二甲酸二正丁酯的簡稱。DBP是一種鄰苯二甲酸酯類的塑化劑，廣泛用於聚氯乙烯（PVC）產品。DBP可用於食物包裝物料，以及地毯底布、油漆、膠水、驅蟲劑、噴髮劑、甲油及火箭燃料等多種產品。

DEHP是鄰苯二甲酸二（2－乙基己酯）（di（2-ethylhexyl）phthalate）的簡稱。DEHP是一種鄰苯二甲酸酯類的塑化劑，廣泛用於聚氯乙烯（PVC）產品。聚氯乙烯塑膠的DEHP含量由重量的1%至40%不等，PVC塑膠用於多種消費品，例如仿皮用品、雨衣、鞋履、傢俬布、地板、電線及電纜、枱布、浴簾、食物包裝物料、醫療器材和兒童玩具。

DINP是鄰苯二甲酸二異壬酯（di-isononyl phthalate）的簡稱。DINP不是純物質而是一種混合物。DINP亦是一種鄰苯二甲酸酯類的塑化劑，主要用於PVC產品。

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塑化劑｜塑膠容器安全守則

本港食安中心提及有關「塑化劑與食物安全」，使用塑膠食物容器時，應遵從生產商的指示，特別是溫度限制和在微波爐和洗碗碟機使用指示；切勿使用PVC或用料不明的塑膠容器盛載油性或高溫食物， 應改用玻璃、陶瓷或不銹鋼容器；不應使用含鄰苯二甲酸酯類塑化劑的塑膠製品盛載食物供3歲以下嬰兒食用。

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