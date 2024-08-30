脂肪肝｜40歲女子患嚴重脂肪肝　醫生教改變1習慣毋須節食狂減44磅

▲ 台灣一名40歲女子有肥胖問題且患上脂肪肝，在醫生建議下三餐正常飲食及改變1個習慣後成功減重44磅、逆轉病情。

【肥胖／過重／脂肪肝／甜食／甜品／減肥】台灣一名40歲女子有肥胖問題，抽血檢查後，發現其肝指數嚴重超標，診斷患上脂肪性肝炎。醫生進一步了解其飲食習慣後，才發現她平日靠吃甜食紓壓，導致精緻澱粉和糖分攝取過多，於是建議她三餐恢復正常飲食，並更改吃甜食的時間，最終成功減走20公斤（約44磅），肝指數亦順利恢復正常。

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當地肝膽腸胃科醫生王威迪在節目《醫師好辣》中分享上述個案，表示該名女子身高1米65，但體重卻高達90公斤（約198磅），BMI已接近嚴重肥胖。她因為一直感到疲倦、懷疑肝臟出現問題而求診，抽血檢查結果發現其肝指數GPT竟超過90（正常值為30），進一步接受B、C型肝炎超聲波檢查則顯示為正常，因此診斷為脂肪性肝炎。

王威迪指，他在為女子進行衛教的過程中，得知對方平時三餐都吃得很少，但就習慣吃甜食紓壓，且異常執著，就算不吃正餐和飯也一定要吃甜食。他就建議對方先進行飲食調整，三餐恢復正常進食，在均衡飲食的基礎上，確保有攝取蔬菜、肉、優質蛋白質等，並將吃甜食的時間移到正餐之後。

對此他解釋，澱粉、蛋白質及膳食纖維等成分能夠延緩胃的排空，使人比較有飽足感，亦可以增加腸泌素的分泌，從而抑制食慾，減低額外進食的慾望；此時再去吃甜品，除了能滿足口慾，也可以避免過量進食，不用一直跟意志力對抗。

女子遵從建議後，發現自己吃甜食的量確實開始減少，體重也因為精緻澱粉及糖分攝取量變少，而逐漸控制下來，再搭配運動和減重藥物多管齊下，最終成功減走44磅，肝指數亦降回正常數值。

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4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生受訪時曾指出，脂肪肝成因是肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為「非酒精性脂肪肝」及「酒精性脂肪肝」。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主因是過度飲酒，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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