煽動刊物｜湯家驊：批評和辱罵是兩回事　陳文敏︰負面批評和謾罵亦屬言論自由

▲ 行會成員、資深大律師不認為，立場新聞案裁決裁決會收窄政治評論的空間，強調批評和辱罵是兩回事。（資料圖片）

立場新聞案裁決引各界及國際關注。行會成員、資深大律師不認為，裁決會收窄政治評論的空間，強調批評和辱罵是兩回事，但明白有人因此卻步。港大法律學院前院長陳文敏則指出，負面批評、發洩及謾罵都是言論自由的一種，與引致他人憎恨政府有好大的距離，質疑法官只接納建設性的批評，是對言論自由狹隘的解釋。

湯家驊今日在電台節目稱，自己每日都寫政治專欄，他憶述，曾在1998年聯同陳文敏，代表政府檢控一間傳媒機構在專欄辱罵法官，最終裁定罪成，當時「從來沒有人說過香港沒有了新聞或言論自由，為何有些人、香港人、外國評論員或政客會接受不可令人憎恨司法體系，但接受可令人憎恨執政政府或執法人員？」

湯家驊︰記者被控機會較低

被問到撰寫專訪的記者會否觸犯法例，湯家驊指要視乎法律上「發布」的定義，「記者（被檢控）的機會是比較低一點，你寫一篇文章，你將這篇文章送給其他人，未必等同發布或是未必有很多人可以看到，但是另一個人把文章放上社交網站平台，給予很多人看，這個責任和寫文章的人責任是有少許不同。」

陳文敏︰只接納有建設性的批評是狹隘

陳文敏在同一電台節目上指判決有不少爭議之處，認為法官只是接納有建設性的批評，是對言論自由狹隘的解釋，指發洩情緒或諷刺文章，亦屬言論自由的一部分，謾罵不一定引致他人憎恨、蔑視或叛離，認為法官裁定評論具煽動意圖，是有假設的推論。

被問到日後會否減少撰寫涉及政治或法庭相關內容的文章，陳文敏表示自己一直較少用激進的言詞，認為作為一個寫評論的人都有自己的理由及基礎，「你講的意見大家是不同意的，咁咪不同意囉。」他強調發表評論文章時一定「要過到自己個關，講的東西是我相信嘅嘢，都有合理理由去寫去講，呢個就是整個言論自由，言論自由不是保障一些大家都鍾意聽的東西。」

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