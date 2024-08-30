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張家朗奪金丨張家朗與法籍女友蜜遊沖繩　二人戲水低調放閃

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 15 分鐘前

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張家朗與法籍女友Solène Butruille低調放閃。

「劍神」張家朗歷史性衛冕奧運男子花劍，為港爭光，全城大讚他是香港人驕傲！早前家朗被發現已「封盤」，現時女友為法國劍手Solène Butruille。

張家朗奪金丨張家朗女友以後備身份參加奧運未能參戰　Solène Butruille感不滿：我嬲晒全世界

低調放閃

Solène Butruille今日在社交網甫出一張戲水的相，其打卡的熱點為日本沖繩石垣島，相中有一男一女背影，二人穿上背心，雖然男方只有少許側面，不過也能看見其一副甜笑樣，加上從男方的髮型以及右臂上的奧運紋身可見，不難估到便是家朗，而Solène更在旁邊加上一個藍色心心，低調放閃。

二人愛得甜蜜

其實早前二人的戀情被發現後，家朗沒有正面回應，並笑說：「大家睇到係啲咩，我都冇嘢講畀大家知！」
早在去年，他與隊友吳諾弘等曾被傳媒拍到去居酒屋，當時家朗身邊有位外籍金髮美女，他更搭住女方背部，舉止親蜜。

家朗今次在巴黎奧運奪金後，眾人紛紛恭喜劍神，而家朗的「求生意識」十分強，在限時動態最率先轉發正是女友Solène Butruille的恭賀，女方更連出3個帖文賀男友，其中一個更形容男友是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。

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女友全力支持

本身是法籍運動員的Solène Butruille也轉發一張奧運工作證，上面寫著她的崗位為「Personal Coach/ Support Personnel（個人教練/支援人員）」似乎全力支援男友。

而工作證旁，更擺放著一件寫住「CHEUNG HKG」的比賽服和面罩，正是張家朗為港披甲上陣的戰衣！

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Solène Butruille文武雙全

Solène Butruille除是劍手外本身也讀醫科，可說能文能文，她的IG也有不少泳照，身材相當好，樣貌及身材均屬女神級。

根據資料顯示，1997年11月出生、26歲的Solène Butruille，現時在巴黎第五大學攻讀醫科，更是法國武裝部隊運動員，而她在2021年和張家朗一起參加東京奧運！

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