口腔健康｜起床經常口苦口臭？醫生拆解5大口臭潛在警訊　1症狀或肝膽功能異常【附4大改善方法】

【口腔異味／口臭／口苦／肝病／糖尿病／代謝性疾病／風濕免疫疾病】早上起床感到口腔又苦又臭，可能是健康警號。台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發帖，指出口腔苦臭並非常見，成因與5種健康問題有關，並非僅僅是飲食或口腔衛生欠佳所致。為此，醫生幫大家拆解各種健康問題與口腔苦臭的關係，並提出4個改善方法，讓大家保持口腔清新。

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5種健康問題致口腔苦臭

消化系統問題：通常會感覺口腔有苦味，並伴隨著異常的酸臭口氣，主要與胃酸倒流和消化不良有關。胃酸倒流會把胃酸或膽汁帶回食道，甚至帶到口腔位置，引發口腔苦味和臭味。

醫生建議，避免太遲食晚餐或食太飽、太晚進食，並在睡前避免吃重口味或油膩食物，餐後要休息2至3小時才上床睡覺。

肝膽功能異常：肝膽系統主要負責膽汁的生成和排泄，當膽汁積累或排泄不順，就有機會令口腔出現苦味，可視為肝膽疾病的「潛在警示」，常見於肝炎、膽囊炎等患者之中；部分患者亦會伴隨異常疲倦、食慾不振、右上腹疼痛等症狀。

醫生建議，如發現上述症狀就應盡早就醫，並檢查肝膽功能，以排除潛在肝病風險。

口腔衛生及牙齒健康問題：口腔細菌容易在夜間滋生，如果本身有牙周病、蛀牙或口腔潰瘍等問題，口腔異味就會變得更嚴重，亦可加重口腔內的苦味和臭味。

醫生建議，每日早晚刷牙，並養成使用牙線清潔牙縫的習慣，另外要定期進行口腔檢查，以防止口腔及牙齒健康問題的發生。

糖尿病及代謝性疾病：糖尿病患者的血糖水平較不穩定，容易有口乾、口苦、口腔異味等症狀；此外，亦因體內酮體增多，造成異常甜味或苦味，伴隨頻繁的口渴、頻尿等狀況。

醫生建議，定時進行血糖檢測，以便了解血糖控制情況。

風濕免疫疾病（乾燥綜合症） ：乾燥綜合症會導致唾液腺功能受損，引發口乾、口苦及口腔異味；部分患者亦會感到口腔異常乾燥，甚至吞咽困難，伴隨眼睛乾澀或皮膚乾燥等症狀。

醫生建議，盡快進行風濕免疫系統的檢查。

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4個改善方法

醫生分享4個有助改善口腔苦臭的方法：

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醫生提醒大家，當早上起床時感覺口腔又苦又臭，千萬別忽視情況，有機會多種潛在健康問題的徵兆，是身體提醒要調整生活習慣的警號；如果情況持續，就必須尋求醫療建議。

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