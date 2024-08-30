年輕癌症患者及康復者設生命故事展覽 謝安琪暖心打氣籲大眾支持

二十多歲正值青春年華，若遇上癌症，人生會有怎樣的轉變？由一眾年輕患者及康復者組成的香港青少年癌症基金會，選擇設展覽分享自身故事，告訴大家縱使對抗癌症並不容易，但走在途上所獲的力量和支持，不但可照亮自己，更可照亮更多同路人。

由香港青少年癌症基金會發起的「我們與癌症的相遇 - 從大確診領略小確幸」展覽，即日起至9月1日於中環街市2樓設展。展覽將展示患者在治療或康復路上重要的物品，如紙鶴、藥盒、假髮、靜脈導管等等，讓大家走進患者的經歷，更切身處理了解他們一路以來的感受。

▲ （youthcancerhk@Instagram）

除此之外，現場亦設有真人圖書館，每日均有不同患者或康復者在場與大家分享自身故事。年輕患者除了病症，更面對各樣掙扎與難關，如患病期間暫需停學，或完成治療重投社會、如何銜接？

除了面對面交流，大家亦可留下心聲繪馬，不論是對患者或康復者的祝福，或從這些生命故事中所得的體會，一字一句都將成為途上的力量，感染更多走在抗癌路上的年輕人。

展覽於8月24日開幕，任開幕禮嘉賓的謝安琪亦在社交平台上呼籲大家多關注青少年癌症患者，並向他們送上祝福。她期望大眾可多了解他們的故事，將正能量傳播開去：「祝願各位，任何艱難的挑戰都定能克服，亦祝福青少年癌症基金會，繼續為正在面對治療或者康復中的年輕人帶來支持和希望。」

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今個周末，多走一步，到展覽了解這些年輕人不容易，卻別具意義的生命故事吧！

香港青少年癌症基金會「我們與癌症的相遇 - 從大確診領略小確幸」展覽

日期：即日起至9月1日

地點：中環街市2樓24小時行人通道

真人圖書館開放時間：12pm至2pm、6至8pm（平日）、12pm至5pm、6至8pm（周末)

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