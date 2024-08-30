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麥當勞app優惠｜4選1優惠券再登場　PayMe買滿$40送$5券

社會

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

4選1優惠券再登場（麥當勞提供）

下星期一起，麥當勞App再度推出自選麥麥勁賞優惠，任選心水美食。除此之外，還有各款不同時段優惠，包括日本大人氣McGriddles早餐、韓風美食系列及下午茶等。

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由下星期一（9月2日）至星期日（9月8日）期間，麥當勞App用戶只需打開麥當勞App，並點擊App内「自選麥麥勁賞」Banner進入活動頁面，即可從4款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於數分鐘內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，優惠券使用日期為9月9日至13日。4款優惠包括$36雙層芝士孖堡及飲品配一款小食、$36雙層魚柳飽及飲品配一款小食 、$29原味麥炸雞(2件) 及飲品及$12 藍莓麥旋風或Oreo麥旋風。

下星期一開學日，麥當勞為各位同學送上全天候開學美食攻略。早晨時段繼續供應來自日本的大人氣早餐McGriddles，兩款楓糖班戟漢堡系列優惠包括$35楓糖班戟豬柳漢堡超值早晨套餐及$36.5起楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值早晨套餐。

早餐時段過後，則有韓風美食系列，只需$39起即歎脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐。 另外亦有$88 麥炸雞分享桶優惠，可以自由配搭原味、蜜糖BBQ 及韓式甜辣麥炸雞口味的麥炸雞。放學後，下午茶時段三款$20優惠，包括脆香雞翼(2件) 配汽水；其他下午茶優惠還有魚柳飽或麥香雞配熱港式奶茶，以及原味麥炸雞一件配汽水。

由9月1日至9月30日，使用PayMe於麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿$40或以上，即可獲贈$5折扣優惠券。折扣優惠券會於下次在麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿$40或以上時自動被使用。

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