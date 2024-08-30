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肺纖維化丨余慕蓮病情惡化標靶藥無效盡捐身家為善　拆解肺纖維化4大高危因素

醫生診症室

撰文： 容惠玲

發布時間： 21 分鐘前

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【余慕蓮／肺纖維化／間質性肺病／捐贈遺產／標靶藥／特效藥】現年87歲的藝人余慕蓮3年前證實患有肺纖維化，早前公開受訪表示病情不樂觀，食標靶藥亦無效。對生死早已看透的她，明言只望自己走得舒服，而身故後的財產亦早已安排作慈善用途。呼吸系統科專科醫生王君玲接受TOPick訪問時表示，肺纖維化可怕之處，是患者會出現漸進性呼吸困難，因肺功能逐步惡化，最終會導致呼吸衰竭。

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余慕蓮在2020年證實患有肺纖維化，驗出患罕有病症血液炎，一度於伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫。TVB節目《東張西望》早前報道余慕蓮近況，指她最近病情出現起伏，身體狀況大不如前，於是決定立下遺囑，把自己的財產捐贈出去。余慕蓮受訪時表示，身體狀況再轉差，採訪期間亦一度出現咳嗽。她透露近月覆診，醫生當場勒令她立即入院醫治，她即留院大約一星期；她更表示，由於服食標靶藥已無效，現已轉為服食特效藥，但藥費不輕，每月需花費1萬7千元。

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同場加映: 肺纖維化｜余慕蓮食標靶藥無效被禁出院只求走得舒服　肺纖維化6大病徵恐致死

呼吸系統科專科醫生王君玲表示，肺纖維化是慢性間質性肺炎而引起的肺部纖維化問題。在香港，肺纖維化及間質性肺病在多種肺病當中不常見，而特發性肺纖維化病更屬於罕見疾病。根據香港大學研究資料顯示，間質性肺病在香港的發生率為每10萬人有2至5例；而患病率則為每10萬人有24至33例。

肺纖維化成因

王君玲表示，肺纖維化成因眾多，其中一種「特發性肺纖維化病」卻是成因不明，它攻擊肺組織，引起慢性漸進性的肺纖維化破壞，對肺部造成不可逆轉的傷害。至今仍未有有效的方法去治癒此病症。

常見引起肺纖維化病的6大成因：

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王君玲指，任何原因導致嚴重的肺纖維化及間質性肺病，都可以引致呼吸系統衰竭死亡，其中「特發性肺纖維化病」的死亡率尤為高。由病發至死亡，病人的中位生存期為2至5年。

肺纖維化病的治療

王君玲表示，現時特發性肺纖維化病並沒有根治藥物，但可以考慮用纖維化抑制劑去延緩纖維化的速度，減慢肺功能衰退。其他非藥物治療則包括：氧氣治療及肺部復健，而肺移植在合適的患者中，可以是最後的考慮方案。

特發性肺纖維化病4大高危因素

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對懷疑病者提醒

對懷疑患有肺纖維化的人士，王君玲呼籲肺纖維化及間質性肺病有很多致病原因，而大多數有成因的間質性肺病都具有效治療方法去控制病情。如患者感到有慢性乾咳及容易有活動性氣喘，就應及早找醫生作相關檢查，接受診斷治療。

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