煽動刊物｜外交部︰堅決反對個別國家借司法案件惡意抹黑香港

▲ 外交部發言人林劍。（外交部網站圖片）

在北京，外交部表示，對個別國家及機構借香港特區司法案件惡意抹黑香港、干涉中國內政表示強烈不滿和堅決反對。外交部發言人林劍表示，香港是法治社會，有法必依，違法必究是基本原則，新聞自由不能成為違法犯罪的擋箭牌。

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐昨日被裁定串謀發布或複製煽動刊物罪罪成，美國、英國、歐盟等批評裁決損害香港新聞自由。

外交部發言人林劍今日在記者會表示，香港居民依法享有的包括新聞自由在內的各項權利和自由始終得到充分保障，這事實不容詆毀。「我們堅定支持香港特區司法機構依法履職盡責，敦促有關國家和機構恪守國際法原則和國際關係基本準則，尊重中國主權和香港特區法治。」

中國駐英大使館︰英官員為涉嫌犯罪人員說項不可接受

另外，有英國官員昨日透過社交平台對香港法院審理立場新聞兩名編輯的刑事案件發表言論。中國駐英大使館發言人回應指，英方相關官員為涉嫌犯罪的人員說項，對香港法院審理刑事案件妄加評論，都是完全不合適和不可接受的。中方敦促英方官員停止幹擾香港法治，停止干涉中國內政。

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