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煽動刊物｜外交部︰新聞自由不能成違法犯罪「擋箭牌」　港府籲勿誤信危言聳聽

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 6 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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外交部發言人林劍。（外交部網站圖片）

美國、英國、歐盟等指「立場新聞案」裁決影響香港新聞自由。在北京，外交部發言人林劍表示，對個別國家及機構借香港特區司法案件惡意抹黑香港、干涉中國內政表示強烈不滿和堅決反對，又強調，新聞自由不能成為違法犯罪的「擋箭牌」。

TOPick一分鐘
深圳好去處｜記者直擊深圳Costco超市　精選十大必買抵用高質開學用品

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐昨日被裁定串謀發布或複製煽動刊物罪罪成，美國、英國、歐盟等批評裁決損害香港新聞自由。

港府：法庭裁決理由詳細分析了傳媒職責

港府傍晚亦發聲明，譴責詆毀香港新聞自由的失實言論。港府發言人表示，市民（包括新聞工作者、評論員和專欄作家）一如既往依法享有和行使新聞和言論自由，無須擔心會誤墮法網，亦不要誤信外部勢力的危言聳聽。

發言人續指，法庭在裁決理由詳細分析了傳媒的職責和責任，其中特別指出，根據《公民權利和政治權利國際公約》第19（3）條，傳媒及其工作人員在發布言論、資訊和文章時，必須遵守及執行「特別責任和義務」，包括保障國家安全或公共秩序，或公共衞生或風化。

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