法證先鋒VI丨郭珮文Set定期限冇成績隨時轉行　Juliana自爆單身冇追求者原因

▲ Juliana會隨時轉行？

由參選港姐憑着一副驕人身材而「突圍而出」的郭珮文（Juliana），出道僅一年已機會多多，曝光率揮低同屆港姐，加上「天然呆」傻氣性格令其甚有觀眾緣。

雖然Juliana外表具有殺傷力 ，實則個性佛系自信心不足，難怪Juliana接受TOPick專訪直認此性格在這行蝕底，望會有所蛻變成長。她又透露家人想她早日經濟獨立，更自爆設下幾年期限，若工作沒有做出成績，便向現實低頭轉行發展！

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「處女劇」與Bosco合作

近日熱播中的《法證先鋒6倖存者的救贖》，乃是Juliana的「處女劇」，劇中她飾演黃宗澤（Bosco）下屬法證部人員「胡嘉嘉」。

首次拍劇就參與重頭劇兼與Bosco合作，Juliana坦言初期十分緊張和有壓力：「我很怕自己做得不好，會拖累他們，令到大家失望。」

作為演戲初哥的她，感激Bosco的教導和照顧：「因為我第一次拍劇，很多的走位也不明白，他會很耐心告訴我為何要這樣做，各方面也有提點我。」

當中他們指出Juliana的問題便是咬字不清，故別人聽不清她說甚麼 ，因而令其明白要盡快改善此問題，才能走得更遠，「這個是我一個難處，我要練好這點 ，別人才會給我更多機會 ，就算我有表情 ，但我說對白不清楚也沒有用。」

▲ Juliana認首次拍攝有壓力。（陳慧安 攝）

保持隨遇而安心態

入行只是短短一年，她的工作機會接踵而來，對此Juliana自言幸運，並一直保持着隨遇而安的心態，就如當初其參選港姐，也只是在好奇心驅使下，從來沒有想過入行。

她憶述：「當時覺得是一個好好學習機會，又可以有曝光率，我只是貪得意參選體驗一下。其實那時屋企人都覺得我可能在第一輪或第二輪面試就玩完，我都沒有預料到可以行到最後，自己對整件事都是順其自然 。」

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家人支持入行 曾飽受欺凌致自信不足

在這個被喻為「大染缸」的娛樂圈，作為父母無疑會有所擔心，惟Juliana坦言家人向來給予很大自由度，支持她任何決定，僅提醒其要懂得保護自己。

但在這行打滾並不容易，不但要懂得把握機會，更要適當時表現自己，故對不擅交際的Juliana而言絕對是一大難度，皆因其在讀書時期飽受欺凌而致自信心不足，更出現「社恐」，因此她不會主動與別人聊天加上其Cool爆的外表，令人難以接近。

「大部份的人第一次見到我，都不會與我談天，之後認識我後，就對我說不與我聊天的原因，全因覺得我個樣好Cool，覺得我不想與他們聊天；但其實是我以為他們不想與我談話。」她說。

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做事被動 直認在這行蝕底

而且，她直認說話直接，曾經試過說錯話得罪人，變成現時每說一句也要思前想後：「有些人不習慣我說得那麼直接，就會覺得被冒犯了， 我也不想令對方不快和不舒服，所以我現時盡量會想清楚可否這樣說，自己都想學懂說得較圓滑。」

因此，這個「性格缺陷」令Juliana變得凡事想太多，不會主動認識人兼做事被動，無疑在這行十分蝕底，甚至容易被誤會，「我都覺得這種性格在這行不好，所以仍然摸索中應該怎樣調節，希望慢慢有改變。」

▲ Juliana性格十分被動。（陳慧安 攝）

最怕冇工開

除了其性格外，娛樂圈也是一個很被動的地方，很多時也要看有沒有「運」，即使入行已被「幸運之神」眷顧的Juliana，工作機會揮低同屆港姐，惟她直認很怕這行的不穩定性。

「沒有工作就是最大壓力，不知道怎樣找多點機會 ，我也知道機會與自己表現有關，所以很怕自己做得不好就再冇下次。」 Juliana說。

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家人望早日經濟獨立 在這行設下幾年期限

現時還靠家人幫補開支的她，明言家人望其早日經濟獨立：「他們經常問我何時開工，因為覺得我這個年紀要有穩定的收入，能夠照顧到自己，不想我浪費人生。」

正正在這行太多未知的因素，Juliana自爆設下幾年期限，若在這行做不出成績，便會轉行發展，「因為都要向現實低頭，長遠也要負擔到自己的支出，不過我未想若果轉行會做甚麼，一切順其自然 ，聽天由命。」

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爆單身冇追求者原因

至於擁有煞食外表的她，理應追求者眾，她卻自言單身兼冇追求者，一切全因其佛系個性，加上Juliana從不主動認識別人，故要追求她便難上加難，難怪她表示要有一定自信的男生，才會接近她。

Juliana對於感情事抱着隨緣心態，而在擇偶條件方面自言喜歡壞男孩的外型：「因為感覺刺激點，不過性格就不可以壞男孩，要正直﹑有責任感和願意接受新事物。」

不論工作還是感情都保持佛系，隨心所欲，個性與其外表不符，令人意想不到的郭珮文。

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