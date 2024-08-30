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兒童性早熟︱兒童過早發育恐釀5疾病致癌　營養師：6大NG食物勿碰

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

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兒童過早發育恐釀5疾病致癌！營養師：6大NG食物勿碰。

【性早熟/提早發育/提前來經/癌症/荷爾蒙/高油脂/高熱量/高糖】現代兒童物質豐富、吃好穿好，連帶「性早熟」問題日益嚴重。有營養師警告，當今全世界兒童性早熟年齡越來越早，家長除了要擔心孩子長不高，更恐會因提早發育而罹患5種疾病包括癌症！營養師提醒家長，有6大NG食物容易誘發性早熟，應避免給孩子進食。

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台灣營養師李婉萍表示，所謂「性早熟」的定義是第二性徵發育年齡過早，包括：

  • 女生：乳房在8歲（小二）前發育，初經在10歲前到來；
  • 男生：睪丸在9歲前（小三）發育，及長出喉結、變聲。

李婉萍指出，現今全世界的兒童都面臨性早熟年齡越來越早、徵狀越來越多的問題。而性早熟不僅僅與提早發育有關，還會帶給兒童5種可怕疾病，例如第二型糖尿病、心血管疾病、肥胖，甚至乳癌和卵巢癌，家長不可輕視。

導致性早熟6大NG食物勿碰

至於性早熟的原因，李婉萍稱除了與遺傳有關，也可能是腦部病變或腫瘤等疾病所導致；但最可怕的成因其實是「環境荷爾蒙」：

現在包括外食和冷凍食品，都用到很多塑膠袋、保麗龍或塑膠餐具，加熱後產生的成分會影響內分泌代謝。另外，太香的乳液、部分家用清潔劑、甚至是空氣中，其實都有環境荷爾蒙。 

另外，有研究指出，BMI高的女生會比BMI較低的女生，更早來月經。可見小孩若沒控制飲食，攝取了過多油分、高糖食物或補品，都會容易誘發性早熟。

李婉萍建議，以下容易導致性早熟的6大NG食物，家長最好避免給孩子進食：

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