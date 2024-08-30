法證先鋒 VI丨尹詩沛演日本妹獲讚零違和感 　入行12年每次演出超亮眼

▲ 尹詩沛演日本妓女超神似！

現年33歲的尹詩沛（Nicole）入行12年，縱然一直擔任劇集配角，但其演技出色，真係唔輸蝕給女主角！

昨晚（8月29日）播映的《法證先鋒 VI：倖存者的救贖》裡，飾演日本妓女村上雅美的尹詩沛同樣搶鏡，在劇組化妝的幫助下，加上一出場即說日語，不少網民坦言第一眼未能認出尹詩沛。

之後她努力地以「日式英語」向黃宗澤飾演的星柏解釋當日失踨的原因，該段戲明顯看出詩沛花了不少心思，除了所說的英文明顯有日式口音及不流暢外，還刻意調教過「Letter」及「Middle」的發音，加上奇特的 Grammar，令網民讚嘆詩沛演繹日本人完全「零違和」、「有心處理細節，起碼唔會『原來又係識講廣東話』嘅感覺。」

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法證先鋒 VI丨花1個月練出「日式英語」

尹詩沛事後受訪時，坦言很開心網民沒有因她演得未夠好而出戲，並坦言有為角色下苦功。

她說：「初初劇本個英文翻譯翻得太好，但我覺得以日本人嚟講嗰啲英文太難，所以我自己重頭譯過一次然後再反覆練習，都練咗一個月左右。（你係咪刻意將好多字講歪啲？）主要係 Th 嘅音就變成 Se， T字發音變成D字發音，R變成A發音咁。」

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法證先鋒 VI丨演女同性戀成功彈出

事實上尹詩沛演戲一向搏盡，在2010年入讀第24期無綫電視藝員訓練班的她畢業後成為演員，起初演的角色不起眼，至2015年在綜藝節目《今晚睇李》擔任「Palwerful Band」和音之一，因唱功了得而為人認識。

及至2019年在《金宵大廈》中演舞女芳芳，與莎莎（阮兒飾）的一段Sheshe戀情觸動觀眾，憑實力獲觀眾注目。

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法證先鋒 VI丨最強綠葉可塑性甚高

2020年，翌年尹詩沛於《十八年後的終極告白》演「豬肉娣」更是大騷演技，幾乎每次出場鋒芒蓋過其他演員，令觀眾刮目相看。

過往，尹詩沛予人擅長演悲劇或嚴肅角色，及至去年在《羅密歐與祝英台》演「火爆姐」一角，不斷向陳豪施展姣功，喜感不俗。不過「火爆姐」還是風塵味較重角色，到《神耆小子》完全是傻頭傻腦的角色，盡現尹詩沛的可塑性！

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