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非禮｜公立醫院再爆非禮事件　病人服務助理為69歲漢量血壓遭非禮

社會

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最後更新： 10 分鐘前

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明愛醫院外貌（陳國峰攝）

明愛醫院有病人服務助理懷疑被非禮，一名69歲男病人被捕。

發言人今日（30日）發聲明公布事件，指一名病人服務助理於8月28日在急症科病房準備為一名69歲男病人量度血壓時，懷疑被非禮。院方接獲該病人服務助理報告，即時向現場警員通報事件。警方隨後在病房拘捕一名男子。

院方指，高度關注事件，強烈譴責涉嫌非禮院內員工的行為，並會採取「零容忍」態度，嚴肅跟進事件及全力配合警方調查。院方已向該名病人服務助理致以慰問及提供支援。

醫院指，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

近年公立醫院非禮事件

天水圍醫院一名物理治療師為68歲病人抽痰期間，懷疑被非禮。物理治療師隨即向上司報告，並於8月19日決定報警，警方及後在病房拘捕一名男子。

一名舂磡角慈氏護養院職業治療師於8月14日下午在病房為一名78歲男病人進行日常起居訓練期間，懷疑被非禮。該治療師隨即向上司報告及報警，警方及後在病房要求一名男子協助調查。

明愛醫院一名護士學生及一名病房助理2月26日在眼科病房，疑先後被一名86歲男病人觸摸臀部非禮，院方其後報警，警方於病房拘捕一名男子。

一名護士2月11日於瑪嘉烈醫院急症室病格為一名62歲男病人進行分流評估期間懷疑被非禮，院方接獲該護士報告後隨即報警，警方及後在病房拘捕一名男子。

瑪嘉烈醫院一名護士學生於去年11月在病房為一名五旬男病人進行護理程序時疑遭非禮，學生向院方告發案件，男子及後被捕並被控一項猥褻侵犯罪。

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