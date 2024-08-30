尖子實習︱生產力局實習計劃參加人數創新高　海內外尖子體驗新質生產力及創科魅力

▲ 生產力局職員事務委員會主席劉敏儀女士（位置）、生產力局總裁畢堅文先生（位置）、以及一眾生產力局管理層與實習生見證第九屆「Summer InnoTalent」夏季實習計劃畢業典禮於今天成功舉行。

生產力局第九屆「Summer InnoTalent」夏季實習計劃今天圓滿結束，並舉行畢業典禮，為這個匯聚環球創科新星的計劃寫下精彩一章。今年報名人數近1,400人，更首度有來自外國的學生參與，反應熱烈，最終由45位來自本港、內地及海外實習生脫穎而出，當中近半（49%）來自非本地大學、7人為外國學生，數字為歷屆最高。實習生來自世界各地的頂尖學府，包括史丹福大學、康奈爾大學、劍橋大學、牛津大學、北京大學、清華大學、香港大學、香港中文大學及香港科技大學等，充分體現香港創科發展對國際人才的吸引力。

深入企業前線 感受新型工業化脈搏

為期十週的實習計劃為實習生提供深入了解創科及新型工業化發展趨勢的寶貴機會。學生除了被派往生產力局旗下的部門如汽車科技研發中心、機械人及人工智能部、新世代企業及技能發展部、新型工業化部和智慧城市部等部門汲取實戰經驗外，亦參與了多元化的培訓及考察活動，包括FutureSkills未來技能工作坊、專家講座和影子實習等。

生產力局更安排學生參觀香港和內地企業，包括其中一間全球最大的珠寶集團、香港街食有限公司（Hong Kong Street Eats）及LinkedIn辦公室等，讓他們了解不同行業的運作模式及創新應用。此外，學生們亦到訪了本地和內地企業，包括參觀智能生產線及知名品牌於內地開設的廠房，並到生產力局協助建立的「智能微工廠」實地考察，親身體驗新質生產力和新型工業化，為日後投身創科發展奠定堅實基礎。

人才培訓是科技發展不可缺少的部分，而新質生產力其中一個關鍵要素就是人才。生產力局一向以壯大本地創科人才庫為使命，致力推動香港發展新質生產力，並通過引進國內外頂尖創科資源，為海內外優秀人才提供更廣闊的平台。生產力局總裁畢堅文先生在典禮上表示：「年輕人是香港創科的未來，本局致力為他們創造機會，提供職場實戰訓練，親身見證科研從開發到落地的過程，激發創新、創業精神，助力香港留住人才。生產力局更以身作則，所聘用的各類型實習生佔整體員工約14%，更有近30%員工為30歲或以下的年輕人才。我本人也有一位二十多歲的『逆向導師』，令我能多了解新一代的處事方法，激發管理新思維，促進多元與包容性，進而提升組織的創新力。搶人才方面，與外國實習生交流時，得知他們來港前並不知道香港的創科發展，但來生產力局實習後，讓他們徹底改觀，意識到香港的創科發展走在亞洲前沿甚至世界領先位置，我深信本局的實習計劃定能為香港吸引更多海外人才，提升整體競爭力。」

實習生：知識與實踐並重 充分了解新質生產力

總結體驗，不少實習生表示夏季實習計劃融合知識與實踐，讓他們走出課室、跳出書本的理論框架，透過實際工作體驗，包括研究、建立模型等，對將來成為專業的科研人員有莫大裨益。此外，實地考察大灣區企業的廠房，讓實習生有機會接觸到平日難以接觸到的工廠日常運作，當中參觀全球最大珠寶集團之一的廠房更令他們印象深刻，認識到企業如何利用自動化和數碼化來提高效率、質素和整體顧客體驗，深化新質生產力概念。發展新質生產力即推動科技創新，實習生們能親身體驗如何將科技成果應用到具體產業同產業鏈上，打造出更具競爭力的產品，幫助他們更好規劃未來創科之路外，亦能助香港培育更多新質生產力人才。

海外實習生：了解亞洲創科發展的絕佳窗口 未來有意來港工作

有海外實習生分享，他們視是次實習為了解亞洲創科發展的絕佳窗口。在生產力局實習期間，他們得到意想不到的支援與鼓勵，並獲得難得機會到內地廠房或本地企業參觀，從中獲益匪淺。他們認為在生產力局工作，能看到很多對科學研究的支持，見證了許多真正推動研發的項目，認為香港對科研和學術的支持力度很大。香港是個國際大都會，獨特的工作環境加上豐富多彩的文化體驗，讓他們意識到香港在全球舞台上的巨大潛力，並表示會積極考慮畢業後來港工作。另外，為協助海外學生融入本地生活，生產力局亦貼心安排他們入住別具歷史意義的美荷樓，讓他們親身體驗香港獨特的文化。

生產力局為實習生安排友師指導亦備受好評，透過一對一討論工作流程，引領實習生完成目標，在他們遇到困難時，分享個人經驗及給予鼓勵。在友師的悉心指導下，實習生逐步了解工作流程及項目運作，即使被派往並非自己專業相關的部門，亦能建立信心，勇於面對挑戰。部份實習生到內地企業考察時，更有機會親眼目睹自己有份參與的項目的實際運作，為他們帶來莫大的成功感及滿足感。

實踐啟發創新思維 畢業禮展現學習成果

今年的畢業項目比賽共把實習生們分成六組，每組的創科提案均有獨特主題，範疇涵蓋綠色環保、智慧城市及人工智能等議題。他們將施展渾身解數，將這數星期實習計劃學到的新知識、新技能學以致用，以創新思維透過創科提案解決實際問題。在畢業典禮上，生產力局頒發了畢業項目比賽獎項予表現優秀的團隊。其中，「Tea-Incorporated Socks」項目憑藉 以可持續及創新解決方案處理茶葉廢料的創新理念，獲得評審一致讚賞，勇奪冠軍殊榮。

新一期冬季實習計劃將在2024年底舉行，並於10月開放報名（詳情稍後公布），生產力局歡迎有志投身創科發展的本地、內地及海外大學生踴躍報名，把握機會，成為香港未來創科發展新動力；此外，生產力局亦歡迎實習計劃的畢業生未來正式加入成為生產力局的一份子，為香港創科產業作出貢獻。

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