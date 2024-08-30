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公屋輪候｜一家4口公屋兩派50年井字舊樓　港媽欲拒絕網民列3優點勸接受

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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長青邨樓齡近50年。

【公屋/公屋上樓/公屋輪候/派公屋】不少人說排到公屋便如中六合彩，但是不是有「派彩」就一定好？近日有港媽在網上大吐苦水，排了公屋數年，近日二派井字形公屋，但她對其地點及環境均不太滿意，但又擔心三派會更差，所以感到十分糾結。對此，網友意見兩極，有人贊成環境太舊，但有網友列出井字形公屋的3大好處，絕對是潛力股！

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兩個月兩派均是50年井字舊樓

港媽在Facebook「公屋討論區」群組發文，她指出一家數口排了公屋八年了，今年終於見到房署主任，不到四個月便收到首派信，獲派「長青邨」的「青楊樓」，但由於是50年的井字舊式樓，所以她最終拒絕了。

在日前，港媽很快便收到了二派信件，今次獲分派「象山邨」的「樂山樓」，是420呎4人單位，不過亦同樣是近50年的井字樓，她直言比一派的長青邨更舊，而且屋邨配套一般，令她大感失望，

門口個圍欄又矮而且比較暗，我靠近圍欄有啲驚，而且有小朋友，有啲恐懼感，恐怖感，而且落咗樓都係靜，優點就係大同去荃灣都算近嘅。

雖然如此，但港媽擔心三派的結果也未必合乎心意，於是感到極之迷惘，

究竟應唔應該再等3派，真係好頭痛。

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網友反對：老人邨不方便

對於港媽的煩惱，有人同意象山邨不是一個很好的選擇，「唔方便，老人邨，買野最近都要去石圍角」、「大單位！但象山仲慘過長青，山旮旯」。

網友指三派新樓也未必好：可能入東涌

有網友則建議要三思而行，「你自己都咁講。仲唸（諗）第三派？就算三派頂樓行樓梯都硬食。去實地睇下先。」；有經驗網友指出新樓也未必好，有可能「越派越入」，「嚟緊東涌大量新樓，我自己抗拒呢區，諗緊轉區避開，因為我差唔多審查了！」

網友列象山邨3大優點成潛力股

但是，亦有人力讚井字形公屋有兩大好處，第一是「井字好通風，好正嫁」、第二是「象山邨我要，舊無所謂，實用，夠靜」。此外，「「象山邨」有一個優點有望成為潛力股，「印象中有谷友提及象山，過幾年會重建。」

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