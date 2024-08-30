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騙案｜「戶戶送」毒App再現　誤裝隨時喪失手機控制權【附防騙6招】

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發布時間： 2 小時前

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(警方防騙專頁「守網者」圖片)

警方防騙專頁「守網者」今日（30日）公布，近日假冒外賣平台「戶戶送」毒 App再度出現，市民只要下載黑客提供的APK檔案，安裝及允許毒App完全控制手機，手機隨時變裸機任睇。

日前，一名男子看到Facebook專頁的特惠急凍食品帖文，於是透過WhatsApp進行查詢，其間被誘騙下載安裝與「戶戶送」同名的毒App進行訂購。在登入該程式後，手機便無法正常使用，受害人於是重新開機並刪除毒App。

翌日，受害人收到銀行訊息顯示3項信用卡交易，損失共57萬港元。警方相信黑客曾經瀏覽受害人以文件等形式儲存在手機內的銀行登入賬戶名稱及密碼資料，令黑客可以進入受害人的網上銀行進行轉賬。

守網者提醒市民：

  • 切勿將信用卡及銀行賬戶登入名稱等敏感料以任何形式儲存於手機內
  • 切勿從非官方渠道下載手機App
  • 切勿允許App存取不合理的權限
  • 若懷疑安裝了黑客毒App，應把手機還原至出廠設定以徹底清除惡意程式碼
  • 瀏覽「守網者網站」了解更多科技資訊、安全風險、網上欺詐、不良資訊的認知
  • 如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入專頁名稱、網址、電話等，即時評估風險

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