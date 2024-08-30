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巴黎奧運丨跳水冠軍陳藝文遭記者造謠性取向　IG憤怒回應：將採法律行動

娛樂

發布時間： 8 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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陳藝文對造謠者採取法律行動。

巴黎奧運國家隊健兒迎日訪港成熱話，可是幾日前卻發生不愉快的事件，就是在奧運奪得跳水雙料冠軍的國家隊跳水名將陳藝文，在個人IG連發數十條動態指，遭受一名體育記者在微信聊天群中，對其性取向惡意造謠，還有微信群中的網民稱，要給她「搞點興奮劑」讓她終身禁賽。

而陳藝文在帖文中憤怒回擊稱，將用法律武器維權。他在個人IG以動態中表示，本不想理會此事但對方卻愈來愈過分，而這樣的聊天記錄還有成千上萬條，也足以作為證據交由律師處理。

巴黎奧運丨陳藝文超流利英語全靠自學　媽媽孫銘茵吃驚：女兒怎麼英語這麼棒？

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巴黎奧運丨陳藝文大反撃

陳藝文質問對方表示：「作為體育記者，還參加（報道）過我們比賽的記者，不敢相信你是帶著什麼心態去參加（報道）比賽。」

此外，她更對恐嚇自己的網民稱：「你會判刑的。」網民大多讚陳藝文敢於發聲維權，同時具智慧懂得收集證據控告惡意人士。

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