發奮圖強｜Band3生父驟逝兼職幫補家計　盼知識改變命運遇良師發奮考入港大

▲ Band3生父驟逝兼職幫補家計，盼知識改變命運，遇良師發奮考入港大。

【升學/大學/香港大學/港大】不少人都以中學Banding定義學生孰優孰劣，其實Band 3中學也有不少力爭上游的好學生。今年22歲、出身基層的Jason，初中時面對父親驟逝的噩耗，為了幫補家計做過無數兼職工作，但他努力不受生活局限，以升大學為目標，他感恩遇上英文良師，助他加強英語能力，在DSE考取佳績入讀香港大學。

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兼職洗廁所幫補家計

Jason是香港大學文學士四年級生，雙主修英文及語言學，他中學時就讀元朗區的東華三院郭一葦中學，在升中二那年，父親離世令他驟變單親，家庭少了經濟支柱，因此他在16歲開始就要兼職幫補家計，

7仔、大快活廚房、洗廁所都做過。有一日問自己，係咪想成世人都做勞動工作。

雖然Jason在學校成績一直處於上游，但英文仍未達其滿意的水平，於是他就開始用兼職的薪金去補習。他亦感恩在日校遇到一位很有熱誠、又為學生著想的英文老師李老師，不斷糾正他作文上的問題，令他慢慢進步。

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靠3招提升英文成績

他分享當年讀英文的方法，他閱覽過往多年的試卷，組織一些百搭的答題框；他亦會每日用30分鐘時間做聆聽練習，每周作文一至兩篇，交給李老師批改。

最終，Jason在DSE考取最佳5科25分佳績，順利入讀港大。由於自己曾獲良師教導，Jason在上大學後讀亦當上補習老師，希望幫助一些英文底子較弱的學生。Jason對自我要求甚高，為了證明自己能教英文，於2023年再戰DSE英文科，成功考獲5**。

在成為補習老師後，Jason透過社交平台及義教新聞認識了另一位英文補習導師Spencer sir，他發現兩人的教學理念相近，因此成為合作伙伴。Jason希望透過自身經歷勉勵基層及英語底子較弱的學生，

我知道有好多同學都會覺得底子差就冇得救，但其實只要用啱方法，就可以逆襲取勝。

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