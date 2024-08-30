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開學｜開學打風？颱風摩羯料下周生成威力增強　一文看清惡劣天氣下返學指引

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撰文： 王明芳

發布時間： 16 分鐘前

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據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，颱風摩羯將於下星期二至三（9月3至4日）在南海生成，換言之開學有機會打風。

【開學/颱風摩羯/熱帶氣旋/歐洲中期天氣預報中心/ECMWF/美國全球預報系統/GFS/香港天文台/天氣預測】近日日本受超級颱風珊珊吹襲，但原來香港也有機會打風？歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，颱風摩羯將於下星期二至三（9月3至4日）在南海生成，並向廣東沿岸進發。香港天文台天氣預測亦顯示，未來9日的天氣持續有雨，未知開學日會否放颱風假？

颱風摩羯｜ECMWF預測下周颱風摩羯生成

有內地天氣博主引述ECMWF數據指，該熱帶氣旋有機會發展成今年11號颱風「摩羯」，路徑趨勢「是指向我國華南」，及後會逐漸增強。根據ECMWF最新預測圖表，下星期二至三（9月3至4日）南海會有熱帶氣旋生成，威力將持續增強，之後會沿廣東方向移動。

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颱風摩羯｜GFS預測完全無風？

另外，美國全球預報系統（GFS）的預測卻大相徑庭，據GFS的預測圖表，南海海域未見有熱帶氣旋生成的跡象，也沒有相關颱風向廣東方向移動的路徑趨勢。不過大家也要留意天氣，天文台預測未來9日的天氣持續有雨。

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颱風摩羯｜天文台返學上課停課指引

未知下星期會否打風，不過步入颱風季節，準備開學的小朋友都要注意不同熱帶氣旋，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學上課停課指引。

天文台發出暴雨警告下教育局安排：

黃雨
  • 除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。
紅雨、黑雨不同時間發出安排如下：
5:30am至8am發出
  • 上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。
8am至10:30am發出
  • 上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。
10:30am至1pm發出
  • 下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。
  • 紅雨或黑雨生效時，未離家上學的學生應留在家中；上學途中的學生則宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。至於已抵校的學生則應留在學校，校方會保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返校的學生，直至情況安全方可回家，故家長毋須急於到校接送子女回家。

同場加映：天文台13大雷暴注意事項

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天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：

3號風球
  • 所有幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校停課。
  • 如天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。
8號或以上風球
  • 所有學校均應停課。
如8號、9號及10號風球改發3號風球
  • 所有幼稚園 、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校繼續停課。
  • 小學及中學方面，假如3號熱帶氣旋警告信號在5:30am前發出，上午校及全日制學校應恢復上課；如3號熱帶氣旋警告信號在10:30am前發出，下午校應恢復上課。
  • 除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按上述安排恢復上課。
3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號
  • 除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。
當掛8號風球時中小學生正在上學
  • 如天文台發出8號預警／8號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。
  • 如屬幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校的學生，校方則應在天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，實施以上應急措施。

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