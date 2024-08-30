開學｜開學打風？颱風摩羯料下周生成威力增強 一文看清惡劣天氣下返學指引
撰文： 王明芳
發布時間： 16 分鐘前
【開學/颱風摩羯/熱帶氣旋/歐洲中期天氣預報中心/ECMWF/美國全球預報系統/GFS/香港天文台/天氣預測】近日日本受超級颱風珊珊吹襲，但原來香港也有機會打風？歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，颱風摩羯將於下星期二至三（9月3至4日）在南海生成，並向廣東沿岸進發。香港天文台天氣預測亦顯示，未來9日的天氣持續有雨，未知開學日會否放颱風假？
颱風摩羯｜ECMWF預測下周颱風摩羯生成
有內地天氣博主引述ECMWF數據指，該熱帶氣旋有機會發展成今年11號颱風「摩羯」，路徑趨勢「是指向我國華南」，及後會逐漸增強。根據ECMWF最新預測圖表，下星期二至三（9月3至4日）南海會有熱帶氣旋生成，威力將持續增強，之後會沿廣東方向移動。
颱風摩羯｜GFS預測完全無風？
另外，美國全球預報系統（GFS）的預測卻大相徑庭，據GFS的預測圖表，南海海域未見有熱帶氣旋生成的跡象，也沒有相關颱風向廣東方向移動的路徑趨勢。不過大家也要留意天氣，天文台預測未來9日的天氣持續有雨。
最新影片推介：
颱風摩羯｜天文台返學上課停課指引
未知下星期會否打風，不過步入颱風季節，準備開學的小朋友都要注意不同熱帶氣旋，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學上課停課指引。
天文台發出暴雨警告下教育局安排：
|黃雨
|紅雨、黑雨
|不同時間發出安排如下：
|5:30am至8am發出
|8am至10:30am發出
|10:30am至1pm發出
同場加映：天文台13大雷暴注意事項
天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：
|3號風球
|8號或以上風球
|如8號、9號及10號風球改發3號風球
|3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號
|當掛8號風球時中小學生正在上學
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