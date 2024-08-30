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盛事經濟｜ART021藝術博覽會首日多間畫廊售出一半作品　指生意及人流較預期好

社會

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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有參展商指，人流及生意較預期好。（主辦機構提供）

獲政府「文化藝術盛事基金」資助1,500萬、首次落戶香港的「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」昨開幕，首兩日優先供VIP入場，不少畫廊首日已售出一半作品，亦有畫廊在VIP當日已全部售罄，指生意及人流較預期更好。

博覽會展出來自13個國家和地區、近90間畫廊的藝術品，公眾今日（20日）3時起可購票進場，成人票300元，學生150元。政府指，項目獲批資助上限為1,500萬元，預期吸引約6萬人參與。多個參展畫廊均指人流和生意額較預期中更好，大未來林舍畫廊負責人林先生指，最初心情很忐忑，不肯定博覽會人流是否多，但結果很熱鬧，很成功，指作品整體賣得很好，尤其是抽象繪畫代表吳大羽的作品，提到首天開幕首小時已售出一半藝術品，至昨午就賣出7成，他們的藝術品定價約1萬至5萬元美元，吸引很多40歲左右的收藏家購買。

華氏畫廊負責人華雨舟指，作品在VIP當日已全部售罄，其中最貴的200萬元作品亦已售出，要從倉庫換上第二輪的作品補上，另已預售了多件50萬元的作品。

來自台灣的亞洲藝術中心代表Harvey指，香港ART021的人流和生意較預期中更好，他們帶來的作品由1萬至13萬美元不等，首天已售出五成，亦指今次不少入場的是年輕收藏家，有30歲出頭的，甚至00後的客戶也有，認為反應很好。

香格納畫廊代表Sean就指，是次帶了20件藝術品來港，現時銷售情況已超出預期，形容首日開幕人頭湧湧，「連站的位置都沒有，許多畫廊暑假關門的，收藏家等待了一兩個月，都迫不及待」

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