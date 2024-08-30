國家隊訪港｜大匯演運動員示範獻技　全紅嬋廣東話打招呼講恭喜發財

▲ 「奧運健兒大匯演」晚上8時在灣仔伊利沙伯體育館舉行。（朱永倫攝）

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）在本港展開第二日訪港行程，除了早上到多處出席交流活動，下午遊山頂及維港後，晚上8時在灣仔伊利沙伯體育館參與「奧運健兒大匯演」，不少市民一早入場，更帶同親手製作的應援物品，又不時高呼運動員名字。

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代表團在主持人介紹及警方銀樂隊演奏下，手持花束陸續進場，現場歡呼聲四起。之後由國乒代表「六金王」馬龍、樊振東、王楚欽、陳夢、孫穎莎及王曼昱率先出場，進行男隊對女隊的三對三比賽，展示高超球技，引得觀眾嘩聲四起，眾人亦打到意猶未盡，惟被司儀王祖藍叫停。

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藝術體操女隊則呈獻名為《星辰大海》的舞蹈表演；羽毛球混雙冠軍鄭思維及黃雅瓊，及女子雙打冠軍陳清晨和賈一凡一起出場，更與港隊混雙老拍檔「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪對打，大玩邊走動邊打羽毛球的遊戲。

吊環冠軍鄒敬園及雙杠冠軍劉洋合唱《中國人》；韻律泳金牌女團演出名為《折柳》的舞蹈；游泳及舉重代表等也有上台分享。霹靂舞摘銅的劉清漪，今晚亦即席大展舞技，令全場哄動。

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已退役的港隊女子重劍手江旻憓亦有現身，她說當運動員時，得到好多人的支持和幫助，希望在新崗位繼續為青年及運動作更多貢獻。而不在香港的「劍神」張家朗則拍片同大家見面，他說很可惜不在香港，未能親身同大家見面，亦預祝國家隊在香港行程順利、市民看得開心。

至於包攬巴黎奧運8金跳水「夢之隊」，包括全紅嬋、陳芋汐、陳藝文、昌雅妮、謝思埸、王宗源、龍道一、曹緣、練俊傑和楊昊壓軸登場，觀眾見到全紅嬋，即全場歡呼震天。「夢之隊」以廣東話跟觀眾打招呼和送上祝福，當中陳芋汐祝大家中秋節快樂，全紅嬋則相當親切說「大家好，我係全紅嬋，祝大家恭喜發財！」，龍道一更即場唱Rap，現場歡呼和笑聲不斷。出名愛毛公仔的全紅嬋收到tvbuddy時更難掩激動心情，露出微笑不斷說謝謝。

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特首李家超致辭時指，今次是香港回歸以來，中央第7次在夏季奧運會結束後，安排內地奧運健兒訪港，體現中央對香港的關愛和支持。

他續指，巴黎奧運閉幕不夠三周，國家隊運動員就馬不停蹄訪港與市民見面、送上精采演出，可以親眼看到國家運動員的風采，相信大家和他一樣充滿期待和興奮。他形容大匯演的節目非常豐富精彩，能看到運動員輕鬆活潑的另外一面，相信大家會有一個激動又開心愉快的晚上。

李家超又提到，國家隊在巴黎奧運取得夏季奧運會境外比賽最好成績，不但是運動員和團隊艱苦訓練的成果，更彰顯國家國力不斷強大，對國家的發展和強大感到非常驕傲；並說港隊在今屆奧運亦創下了歷史佳績，向全世界展示了拼搏奮鬥、不屈不撓的香港精神。

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