天氣報告｜下周開學打風？　天文台：菲律賓以東低壓區未來數日逐漸發展

▲ 今早本港多處地區錄得超過10毫米雨量。（資料圖片）

香港今年8月「無風打」情況少見，但天文台今日（31日）表示，位於菲律賓以東的低壓區預料會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，惟隨後路徑及強度存在變數。

▲ 歐洲電腦模式預測下周後期西北太平洋至南海中北部會否有熱帶氣旋生成仍然存在頗大變數。（天文台天氣隨筆圖片）

天文台指，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，早上本港多處地區錄得超過10毫米雨量。位於菲律賓以東的低壓區亦正為該區帶來不穩定天氣。

本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。

展望未來兩三日，天文台料本港天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。而隨著高空反氣旋逐漸增強，下周初廣東地區大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，廣闊低壓槽會影響南海中北部。

至於下周後期，本港天氣開始轉差，周四（9月5日）至周日（9月8日）大致多雲，有幾陣驟雨。

▲ 香港九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

至於吹襲日本的熱帶風暴珊珊，今早8時集結在神戶之西南偏南約120公里，預料向東南偏東移動，時速約10公里，移向日本本州一帶並逐漸減弱。

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