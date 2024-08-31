天氣報告｜下周開學打風？ 天文台：菲律賓以東低壓區未來數日逐漸發展
社會
撰文： 梁薾心
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
香港今年8月「無風打」情況少見，但天文台今日（31日）表示，位於菲律賓以東的低壓區預料會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，惟隨後路徑及強度存在變數。
天文台指，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，早上本港多處地區錄得超過10毫米雨量。位於菲律賓以東的低壓區亦正為該區帶來不穩定天氣。
本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。
展望未來兩三日，天文台料本港天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。而隨著高空反氣旋逐漸增強，下周初廣東地區大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，廣闊低壓槽會影響南海中北部。
至於下周後期，本港天氣開始轉差，周四（9月5日）至周日（9月8日）大致多雲，有幾陣驟雨。
至於吹襲日本的熱帶風暴珊珊，今早8時集結在神戶之西南偏南約120公里，預料向東南偏東移動，時速約10公里，移向日本本州一帶並逐漸減弱。
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