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國家隊訪港｜兵分兩路出席示範表演　全紅嬋展示獨門絕技「水花消失術」

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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全紅嬋手持綠色毛巾出場，繼續成為焦點。（曾耀輝攝）

巴黎奧運國家隊代表團今日（31日）展開訪港最後一日行程，今早兵分兩路出席兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範表演，之後轉往澳門訪問3日。

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示範活動分別於伊利沙伯體育館和維園游泳池舉行，其26名運動員將在維園示範跳水及游泳，包括金牌「跳水孖寶」全紅嬋和陳芋汐、打破世界紀錄的100米自由泳冠軍潘展樂等，大會亦安排互動環節，將隨機揀選現場觀眾與運動員交流。

不少持票市民早上8時已到達維園等候，且即使未能搶到門票也無阻粉絲支持偶像，指「遠遠望一眼已經滿足。」

運動員約8時25分乘坐旅遊巴抵達現場，群眾高呼尖叫全紅蟬、潘展樂等名字。9時15分左右，運動員出場熱身，全紅嬋手持綠色毛巾登場，熱身階段已為觀眾展示獨門絕技「水花消失術」，引起陣陣歡呼。「跳水女王」郭晶晶、伏明霞和前財政司司長梁錦松驚喜現身，港隊小飛魚張心悅亦有到場分享。

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健兒們之後在司儀介紹和警方銀樂隊演奏下陸續入場，而韻律泳雙人金牌得主王柳懿和王芊懿率先登場獻技；跳水「夢之隊」亦一展所長，作池邊動作示範，女子單人3米跳板金牌陳藝文更率先表演跳水；「飛魚」潘展樂就出戰表演賽。香港運動員也有到場一起示範表演。

至於焦點全紅嬋，她和最佳拍檔全紅嬋和陳芋汐，在10米高台示範抱膝跳水；於受訪環節更以廣東話打招呼和多謝觀眾支持，且祝大家天天開心，場館歡呼聲四起，不少支持者舉起親自製作的全紅嬋最愛的烏龜造型應援牌。至於未來會否再到香港，她大聲說「會！要！」；又指香港「都好玩，哪裏都好玩！」

全紅嬋在受訪期間靦腆微笑和一度坳頭，被問到想跟香港市民說甚麼時，更一度搞笑推開司儀的咪，最後則如昨天出席大匯演般祝大家恭喜發財。

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馬龍與女觀眾切磋 親切為支持者簽名

另一場在灣仔伊館舉行的活動，則將進行羽毛球、體操及乒乓球示範，其中吊環金牌得主劉洋向觀眾示範吊環「十字懸垂」動作；有份出戰今屆奧運的港隊女雙組合的楊雅婷及楊霈霖，獲邀上場與陳清晨及賈一凡組隊切磋；霹靂舞女子個人季軍劉清漪大展舞技。

「六金王」馬龍則對戰港隊一哥黃鎮廷，戰況激烈，觀眾起哄，其間馬龍換白板球板展示手感，最終以5比2勝出。馬龍之後又與女觀眾切磋，由於女觀眾無打乒乓球經驗，獲兩屆乒乓球女單金牌得主陳夢親自指導，羡煞旁人；馬龍亦十分親切為在場支持者簽名。

另外，國家隊王楚欽和樊振東，與港隊杜凱琹和黃鎮廷切磋；陳夢和王曼昱就跟杜凱琹和李皓晴對戰。

代表團團長兼國家體育總局局長高志丹、文體旅局局長楊潤雄、港協暨奧委會會長霍震霆等均有到場觀賞。

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