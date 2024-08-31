「投訴王」安仔遇車禍留院　家中5隻唐狗頓失所靠需救援

▲ 「投訴王」安仔接受《尋人記II》訪問。

因為經常投訴，在1987年更因投訴燒味檔「賣燒肉搭燒骨」鬧至報警而成名，由此被戲稱為「元朗特首」、「投訴王」之稱的梁安國（安仔），對上一次接受電視台訪問已是2022年TVB的《尋人記II》，並由此令市民當時再留意他。

可是隔了一段時間，據「東張+」報道，原來「投訴王」安仔在8月中旬遇上車禍，盆骨及肋骨受傷，目前正在醫院留醫。他家中有隻唐狗沒人照顧，急需救援。「安仔」哥哥指，自己已80歲，雖然有到弟弟錦田村屋的家幫忙餵狗，但他居於九龍，而且不良於行也感應付不來，因此透過鄰居徵得協助擺脫現時困境。

【尋人記II】投訴王主動聯絡方東昇受訪 「元朗特首」安仔自稱沒借投訴搵著數

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狗狗等待幫忙

安仔哥哥呼籲有心人，能夠協助暫時收留家中天台的唐狗。而安仔居於錦田村屋的鄰居稱：「我們看到狗狗很可憐，都只能拋狗糧給他們吃，那些狗狗沒有晶片，十分瘦，還有很多牛蜱，不知是狗主從哪裡帶回來的。」

鄰居也想幫這5隻無依無靠的狗，並表示如有義工或機構可伸援手，可與鄰居鄭太聯絡，鄭太會再聯絡梁先生約時間救狗。

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