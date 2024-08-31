港女野人奇異記丨胡美貽被揭唔捱得「課金住酒店」　陳若思自封「問題擔當」想縮沙

▲ 《港女野人奇異記》主持任《玲玲友情報》嘉賓。

堪輿學家麥玲玲帶領倪嘉雯（Carmen）、蔡景行（行仔）、施焯日（Arthur）主持的清談節目《玲玲友情報》，在今晚（8月31日）主題「港女野人」，嘉賓為何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）、陳若思（Amber）及胡美貽（Nicole）。

真人騷《港女野人奇異記》今輯專誠到新西蘭拍攝將於下周一（9月2日）播出，今次4位港女野人Honey、Jessica、Amber及Nicole應玲玲師傅邀請，於《玲玲友情報》節目分享感受之餘，還自爆這趟行程，4人的友誼小船翻波鬧「決裂」。

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陳若思自認想縮沙

節目一開始，玲玲師傅便單刀直入問到有否成員想過「縮沙」時，各人目光不約而同指向Amber，她尷尬表示︰「我係有諗過唔去，但諗過一條team，如果有一個唔去會好尷尬……」

Amber還自封「問題擔當」，她解釋︰「因為大家都太強，我就廢廢地。但比起上輯我進步最多，無點受傷、無乜點喊；唔會多過3集喊，覺得自己好堅強。」

Jessica直言，最擔心隊友亦是Amber，她表示︰「開會時講到要去一個冰川，去啲好高地方，我即刻諗起Amber怕高，點知去到現場，最畏高嗰個係自己。」身旁的Nicole還形容Jessica當時是驚到震。

輪到Honey出手，她取笑Nicole港女一面，試過因為住宿太差，Nicole居然想「課金住酒店」。

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貴人出門招風雨

對於上山必備的物品，她們都各有不同想法，Nicole會帶信用卡被在場各人取笑，Amber跟Honey不約而同認為電話最緊要，反而Jessica覺得自備M巾最衛生。

此趟新西蘭之旅Nicole被指是「天氣擔當」，她笑言自己是「睛天公仔」︰「因為我每去到一處地方，就算落雨都會出太陽……」

身旁的玲玲師傅即刻搞gag說︰「人哋『貴人出門招風雨』，咁你咪係『賤人』？」身旁的Nicole被這個難gag搞到哭笑不得，只能賠笑。

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