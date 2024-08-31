東張西望何伯丨新何太否認派帽給何伯　透露夫婦將往上海大展拳腳

▲ 「新何太」直播強調沒派帽。

因為上TVB節目《東張西望》而成名的何伯與「新何太」不時爆出新料派花生，而「新何太」日前更被爆於去年11月於她的鄉下陽江當第三者。

不過此事似乎未損夫婦感情，二人在昨日（8月30日）繼續開直播。當中網民海量留言稱「新何太」為小三，一向厚顏的「新何太」表示自己有兩段婚姻，但強調「無派帽」給何伯，而且「新何太」一貫地霸氣稱手持黑粉群組的資料。

此外，「新何太」還稱有不少人支持她，更想合作，指：「我未得閒啫，好多老闆娘都等住我合作，我答佢哋而家時間未允許，如果啲老闆都怕你哋，我咪自己打江山囉。」

東張西望何伯丨新何太去年尾偷食人夫兼自稱懷孕 被何伯問：咩9個月前大咗肚？

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東張西望何伯丨何伯夫婦將往上海

這時，在旁的何伯表示在深圳有不少人找他合照，更曬命「預告」透露將飛往上海：「我唔係撳住啲人，已經出晒片，我唔做呢啲咁嘅事，等佢哋開心下先。遲下等去到上海，啲旅行團幾十人，去上海合作。」



然後「新太何」繼續囂張有很多人找他們合理，稱：：「我哋留晒聯繫嘅方式，我答佢哋而家時間未允許，遲啲先喇，佢哋都話好。如果嗰啲老闆都驚晒你哋，我咪自己打自己江山，冇所謂。」而且更指：「到時要做咩就做咩，帶貨咪帶貨，你干涉到我？你到時真係出大事。」

此外何伯又稱「睇吓我哋幾恩愛。」而「新何太」又發偉論：「我係用個心嚟錫你，用生命維護你，成日屈我老公戴綠帽，邊有綠帽佢戴？佢一日未應承同我離婚，我都唔會做越軌嘅事，係佢哋自編自導自演。」

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