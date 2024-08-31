開學日｜林世雄：跨部門協調確保交通順暢　籲學生預先規劃行程

▲ 下周一是開學日，運輸署會密切監察開學日情況。（林世雄網誌圖片）

暑假來到尾聲，下周一（9月2日）是開學日， 運輸及物流局局長林世雄今日（31日）在網誌表示，為了讓家長、學生以及其他道路使用者及乘客有一個順暢的開學日，運輸署聯同其他政府部門及公共交通服務營辦商早已做好一連串的準備。他希望市民配合，預先規劃行程。

林世雄指，開學日整體路面交通會較平日繁忙，運輸署緊急事故交通協調中心將於當日早上，提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商，共同實時密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況；亦已事先與教育局了解新校區及跨區上學情況，並檢視學校鄰近的交通安排，盡量確保各位學生開學出行無障礙。

他續指，署方當日會派員到傳統校區包括九龍塘、蒲崗村道、葵盛圍和寶馬山等，以及主要公共運輸轉車站、陸路口岸和隧道實地視察，向協調中心匯報最新情況，有需要時將相應地加強公共交通服務，實施相應的交通管理措施，例如調校交通燈時間及聯絡警方協助疏導交通。協調中心會因應各區的路面交通狀況適時向公眾發放最新的交通消息。

另外，署方已提醒主要公共交通服務營辦商、接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，密切留意乘客量及營運情況，於開學日提供充足的服務，並在有需要時加密班次和調配後備巴士和渡輪。

林世雄亦提醒家長和學生，上學前預先了解要乘搭的交通工具路線，預留充裕乘車時間，需乘搭渡輪的同學則要事先了解清楚渡輪航線的班次、船種及航程時間；又呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。

他並提到，有留意觀塘偉業街/開源道新十字路口啟用的情況，理解市民包括職業司機對在開學日附近一帶交通的關注。他強調署方會繼續密切監察該處情況，亦會適當調整交通燈時間，並與相關工程團隊跟進及改善該路口的臨時交通安排，包括協調巴士公司以確保鄰近的觀塘碼頭巴士總站運作正常。

林世雄最後形容開學日是學生、家長及學校每年大事，希望各位同學熟習學校附近交通情況後，每日都可以開開心心上學，開展自己的學習青雲路。

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