禁餵野鴿｜非法餵飼野生動物或野鴿　漁護署：明起即時執法不再口頭警告

▲ 由明日（9月1日）起，執法人員一但發現任何人非法餵飼野生動物或野鴿，會即時採取執法行動，不會再事先作口頭警告。（資料圖片）

就今年8月1日起生效的《2024年野生動物保護（修訂）條例》，漁護署發言人今日（31日）表示，《修訂條例》生效已屆1個月，由明日（9月1日）起，執法人員一但發現任何人非法餵飼野生動物或野鴿，會即時採取執法行動，不會再事先作口頭警告。

《修訂條例》將全港禁餵野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿，且提高非法餵飼的最高刑罰至罰款10萬元及監禁1年，又就非法餵飼引入5,000元的定額罰款，以進一步遏止非法餵飼活動。

漁護署發言人指，署方聯同食環署、康樂署和房屋署，已根據情報及舉報加強巡查全港不同地方，特別是過往有非法餵飼活動的地點，並按情況採取適當執法行動。署方亦已與相關部門成立跨部門禁餵執法工作小組，定期檢視和商討加強就非法餵飼的執法行動，並在有需要時安排聯合執法行動。



發言人又指，漁護署推出了以「全城唔餵」為主題的一系列宣傳及教育活動，包括在多區設置宣傳街站、派發小冊子，並聯同立法會議員、區議員及地區人士進行宣傳，讓公眾了解餵飼野生動物及野鴿帶來的負面影響，並宣傳最新的禁餵規定和罰則。

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