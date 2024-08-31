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結業潮｜北角韓式自助拉麵店半年玩完　網民嘲落街煮即食麵20幾蚊反智

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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韓國過江龍無人店「Noodle Bridge（누들 브릿지）」最近突然結業。

韓國24小時即食麵無人店人氣高漲，不少港人到當地旅遊都會特意朝聖。不過，有網民發現，2月登陸北角、賣近20款韓國即食麵的過江龍無人店「Noodle Bridge（누들 브릿지）」最近突然結業，推測是因自助形式不適合香港。

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「Noodle Bridge」今年2月登陸香港，由韓國人主理、選址北角。店內售賣近20款韓國即食麵，顧客選購喜歡的產品後，即可以利用煮麵機自助烹調，即使身處香港也可感受在首爾漢江公園便利店休閒煮麵的樂趣。現場還提供配料選擇，包括雞蛋、自家製泡菜、芝士、腸仔等，讓顧客自由搭配，製作最合乎口味的即食麵。

新穎模式雖然吸引不少人光顧，但根據餐牌，一包即食麵盛惠16至30元，例如辛辣麵要24元、辣火雞麵28元，追加配料亦要額外收費，加上店舖屬自助形式，顧客要自己煮麵，令大批網民直言不抵食。

而近日有網民發現，「Noodle Bridge」 開業僅半年已關門大吉，火速引起熱議。網民普遍認為自助煮即食麵的經營模式不適合香港，「香港地咁貴租，就算唔使人工都做唔掂」、「呢啲形式不適合香港。」 有人更相信，香港未來會否有更多類似的無人餐飲店進駐，或會根據這次經驗作出調整，以更好地適應本地市場需求。

佢賣公仔麵仲貴過雙餸飯。

收我20幾蚊包，仲叫我自己煮，我唔好喺屋企煮？

食個即食麵，仲要畀咁貴，自己買一排都仲有錢找。

不過，有眼利網民又發現，長沙灣新開了一間24小時自助即食麵店「Schoodles 麵の研究所」，且設有夾公仔機， 務求吸引更多人光顧。而店主今日亦在fb發文澄清，指與「Noodle Bridge」完全無關。

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