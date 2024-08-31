飛機事故｜國泰CX431高雄飛香港客機 疑引擎爆炸傳巨響
社會
撰文： 梁薾心
發布時間： 1 小時前
最後更新： 28 分鐘前
據台媒報道，國泰航空由原訂高雄飛往香港的CX431班機，疑引擎故障傳出巨響，取消起飛。
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涉事客機機型為空中巴士A330-343，原訂今日（31日）上午11時20分由高雄機場起飛，下午1時抵港，但疑因引擎發生狀況，申請滑回停機坪。
高雄國際航空站表示，該班機飛滑回來後，先讓275名旅客下機到候機室，等待客機檢修，詳細狀況尚待後續釐清。
有機上乘客表示，飛機當時在跑道或行準備起飛，但突然傳出巨響，一到以為是爆軚。有民眾就拍到該班機的引擎處冒出火光，懷疑發生爆炸。另有人留言指「機長廣播說是二號引擎的問題」，客機滑回停機坪後，機務員馬上前往檢查。
國泰航空回應指，今午原定11時20分由高雄飛往香港的CX431航班，因機械因素而延誤，已加強晚上7時10分的航班紓運，也安排友航班機協助運送旅客，目前航機及旅客組員均安全。機場團隊向行程受延誤的旅客發餐券，對此事造成不便深表歉意。
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