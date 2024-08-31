黃心穎為丈夫泥鯭慶祝50歲生日 燭光晚餐十指緊扣放閃
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 19 分鐘前
最後更新： 16 分鐘前
黃心穎在樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）伴走過低潮，二人於去年10月與結婚。身為暖男丈夫的泥鯭，在婚後更大力支持太太心穎重回幕前，並且當上歌手。
成為人妻將1年的心穎在個人社交平台幸福放閃，分享多張在餐廳與丈夫慶祝50歲生日的照片，相中所見心穎小鳥依人，靠在丈夫的肩。另一張相，二人並排而立十指緊扣，幸福滿溢。
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心穎泥鯭放閃
另外，心穎還驚喜送上生日甜品，在朱古力牌寫上「HAPPY BIRTHDAY MR. LAI」，而且碟上擺放了多款蛋糕，中間位置有個用水果砌成的心形圖案。
她並留言道：「Happy birthday to the one who claims he doesn’t look fifty! I agree. 」（祝那位聲稱自己不像50歲的人生日快樂！我認同。）十分溫馨。
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