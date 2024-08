黃心穎為丈夫泥鯭慶祝50歲生日　燭光晚餐十指緊扣放閃

▲ 黃心穎慶祝丈夫黎萬宏(泥鯭)「入五」。

黃心穎在樂隊RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)伴走過低潮,二人於去年10月與結婚。身為暖男丈夫的泥鯭,在婚後更大力支持太太心穎重回幕前,並且當上歌手。

成為人妻將1年的心穎在個人社交平台幸福放閃,分享多張在餐廳與丈夫慶祝50歲生日的照片,相中所見心穎小鳥依人,靠在丈夫的肩。另一張相,二人並排而立十指緊扣,幸福滿溢。

心穎泥鯭放閃

另外,心穎還驚喜送上生日甜品,在朱古力牌寫上「HAPPY BIRTHDAY MR. LAI」,而且碟上擺放了多款蛋糕,中間位置有個用水果砌成的心形圖案。

她並留言道:「Happy birthday to the one who claims he doesn’t look fifty! I agree. 」(祝那位聲稱自己不像50歲的人生日快樂!我認同。)十分溫馨。

