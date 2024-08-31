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慳電方法｜林超英曬公屋長者-$2,126電費單　 5大慳電原因曝光

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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有公屋長者電費單應繳費用低至負2,126元。（林超英fb圖片）

前天文台台長林超英一向堅持不開冷氣，電費單持續負七元，但他今日（31日）在fb發文指，前幾日探一名公屋長者時發現，對方的電費單應繳費用為負2,126元，最神奇之處更是長者有開冷氣，令他感嘆高手在民間。

該名長者的電費單顯示，應繳費用為負2,126元，而政府電費津貼餘額就尚有3,797元。林超英分析稱，在現場觀察發現，長者即使開冷氣也用電量低有多個原因，包括屋邨設計好、走廊通風，可經鐵閘引導氣流，形容比不少「豪宅」的無窗電梯大堂優勝。

他續稱，單位窗口大小適中，上方有遮擋太陽直射入屋簷，通氣而不會曝曬，沒有落地大玻璃的「頂住度氣」 和 「溫室效應」；加上單位面積少，兩把風扇足以製造環迴氣流，不會覺得侷促。

他並提到，該名長者夏天睡眠才開冷氣，且使用有一級能源標籤的冷氣機，及調校在25至26度。而雪櫃 也大小適中，儲存量不多不少。他建議市民參考有關做法。

林超英又提到，有傳消防處正推動將公屋走廊之氣窗封死，擔心如果執行的話，「熱死的長者可能遠多於門窗漏出的火煙造成的傷害」， 形容希望是聽錯。

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