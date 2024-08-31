宅男女神丨陳婉衡船P派福利大腿內側成焦點　分享三個動作操出人魚線【多圖】

▲ 陳婉衡出海船P派福利。

熱愛做運動操出絕世好body的陳婉衡（Alycia）一向十分大方，在TVB電視節目《3日2夜》、《Go! Yama Girl》、《到此一遊》，以及不時在個人社交平台派福利騷運動成果，成為宅男女神。

夏天的尾巴，陳婉衡日前出海船P與陽光玩遊戲，在她於個人社交平台上載的照片所見，身穿黑色性感比堅尼她身材fit到爆，無敵上圍與「朱古力」腹肌令網民睇到流口水。

此外，網人同時將焦點放在她的大腿內側紋身，意外地搶去不少鏡頭。

【TVB咪神】陳婉衡穿三點式盡騷身段 擺不同甫士養眼度爆燈【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

陳婉衡備健身教練資格

其實陳婉衡具備健身教練資格，難怪操出完美體態，而她也不時在社交平台分享修身心得。

比如她曾拍片教不用去健身室，在家中也可操馬甲線的方法，示範三個動作，第一個動作分開左右兩邊做，首先左腳張開，接下來上身就轉去右邊，要留意轉的時候，是用旁邊腹部的力量，來帶動這一個動作的，一邊做15下為一組；第二個動作則需要右手抬起，之後將整個人卷起，手肘與左側膝蓋交錯，同樣重複每邊做15下為一組；而第三個動作就要將雙手擺放頭後，左腳側彎膝蓋與手肘相碰。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

最新影片推介：梁靖琪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5