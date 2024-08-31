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中秋節｜ 一田中秋食品節開鑼​ 　中秋禮盒低至三折發售

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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一田中秋食品節開鑼。（一田提供）

中秋節將至，一田由即日起至9月18日舉行中秋食品節，不但集齊6大品牌高質筍價海味和和豪華應節食材，亦推介一系列創新口味卡通月餅，包括寵物小精靈Pokémon、貓福珊迪mofusand等。

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談起中秋，月餅不可或缺。除了傳統月餅外，一田今年特別推介一系列創新口味月餅，包括首次在中秋食品節亮相的望月Pokémon特別版流心奶黃月餅，亦有由米芝蓮星級餅廚推出的人氣本地品牌Valérie Pastry月餅，及台灣品牌郭元益X貓福珊迪（mofusand）的萌貓造型中秋圓月禮盒。

此外，食品節集齊6大品牌高質筍價海味和和豪華應節食材，鮑魚、花膠、響螺、猴頭菇等應有盡有，更齊備火鍋食材、中秋盆菜、乳豬、刺身壽司拼盤等，助市民輕鬆製作團圓盛宴。

多款中秋禮盒更以低至三折發售，其中四七折即可買到「阿一福袋」，招牌鮑魚及其他珍貴海味包羅萬有，送禮自用皆宜。

優惠方面，一田延續信用卡優惠，中銀信用卡客戶於活動期間消費滿800元，即可獲贈40元一田現金禮券。

一田中秋食品祭詳情：

  • 日期：即日起至9月18日
  • 地點：全線一田；另設特別展銷場（元朗YOHO MALL I 1樓、新蒲崗Mikiki、將軍澳東港城中庭、葵芳新都會廣場3樓）

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