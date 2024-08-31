國家隊訪港｜運動員結束行程離港 　全紅嬋妙語連珠直言無外出買公仔

巴黎奧運國家隊代表團今日（31日）最後一日訪港，經過早上示範表演及交流活動，中午出特區歡送午宴後，正啟程前往澳門，大批市民在酒店外歡送他們。一眾運動員在離港前會見傳媒，其中「人氣王」國家隊跳水金牌得主全紅嬋妙語連珠回應記者提問，她說感謝市民冒著炎熱到場支持，感受到港人的熱情；被問到有無在香港購買毛公仔，她坦率地說：「沒有，我們不准出去。」

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員訪港最後一日，下午出席特區歡送午宴。跳水代表全紅嬋表示，成為世界冠軍的關鍵是放平心態、放低壓力，沒有想太多。她又感謝香港市民在炎熱天氣下，熱情支持，但今次未有機會私下外出遊覽香港，所以未有購買公仔。她又預祝港人中秋節快樂。

國家奧運健兒代表團今日（31日）訪港最後一天，下午將出發往澳門繼續行程。人氣王、國家隊跳水金牌得主全紅嬋下午見傳媒時繼續有活潑回應，被問到有否在港購物時，她笑言：「沒有，因為不準出去」。全紅嬋透露這幾天沒時間買公仔，臨別前又預祝香港人中秋節快樂，下文將詳細列出記者會中的妙問妙答。

今早示範表演氣氛輕鬆，市民反應熱烈，表演過後，一眾運動員到酒店出席歡送宴。其中多名運動員接受訪問，全紅嬋繼續成為追訪對象。她說對香港之行印象挺深刻，尤其感到粉絲的熱情，「每次來都有很多粉絲在外面吧，然後外面挺曬的，也很感謝他們喜歡我們吧。」

至於會否準備下屆奧運，她說目前還不確定，直言「我先做好自己吧。」她又分享做「世一」心得，認為是心態很重要，「心態好吧，心態放平一點，開心一點唄，就沒有想太多。」

至於有何說話想對香港市民及學生講，她說：「祝他們工作順利，然後不要有壓力吧。」近日全紅嬋都有拋一兩句廣東話，相當逗趣。被問到可再用廣東話同市民講多兩句，她笑言不太會講廣東話，「我講家鄉話的，都不怎麼講（廣東話）。」她說怕講錯，「恭喜發財昨天我已經講過了......祝大家中秋節...是吧？中秋快樂。」

大家都知全紅嬋喜歡毛公仔，尤其烏龜公仔，記者問她在港有無買公仔，她坦言沒有，「我們不准出去。」

至於乒乓球混雙及女團金牌得主孫穎莎亦有同市民道謝，她說非常開心來港交流分享，希望再有機會與香港青年見面。她又勉勵香港青年，堅持熱愛的事，珍惜遇到困難時的寶貴經歷，持之而恆。她又說，今次到訪體育學院，看到香港乒乓球設備及條件越來越高，希望港隊繼續努力，一同為國而戰。

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羽毛球混雙代表鄭思維則表示，下一個目標是參與在杭州舉辦的世界羽聯年終賽，之後再同教練商討未來比賽安排，亦肯定會參與明年的全運會。

他讚揚年輕一代的國家隊運動員，相信他們能接受挑戰，在國際場上找到自己的位置。他說10多年來同港隊混雙組合鄧俊文及謝影雪比賽至少20次，大家一同成長，建立深厚友誼。

舉重金牌得主李發彬則指，對今次行程感到高興，對香港市民的熱情印象深刻，但可惜今次未有足夠時間在香港觀光，他說下次會以個人身份來港旅遊及品嚐美食。

雙人韻律泳金牌姊妹王柳懿、王芊懿分享比賽感受，兩姐妹一同登上奧運頒獎台，實現這個夢想感到難忘和別具意義。

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