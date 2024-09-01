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34歲《超級星光大道4》歌手吳勇濱遇車禍　傷口極深做植皮手術一直臥床

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 23 分鐘前

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台灣歌手吳勇濱

現年34歲、憑《超級星光大道4》出道的歌手吳勇濱曾以台語唱片《愛唱歌的人》入圍2011年金曲獎最佳台語男歌手獎。可曷，日前吳勇濱在個人貼社交平台上載躺在醫院病床的相片。

原來吳勇濱日前揸電單車時，因閃避另一架車而失控，結果整個人還飛出車外受修，並因傷口紅腫發炎要進行植皮手術，而他在社交平台報平安安慰粉絲，寫道：

我平安我沒事。
上星期為了閃一台機車，不小心擦到路旁臨停小客車的照後鏡，結果失控打滑，人飛出去在地上翻了兩三圈！一旁店家聽到碰撞聲馬上飛奔出來，因為正直中午頂著大太陽，受傷癱坐在地上，熱心的店家幫忙打電話叫報警、救護車、指揮交通，頓時覺得頭暈目眩，腦筋一片空白。
待警察、救護車到來熱心的民眾幫忙撐傘、拿冰水澆地，不敢亂動的我只能坐在高溫的柏油馬路上，救護人員到了，將傷口做簡單包紮馬上送往急診治療。
之後到警局做完筆錄後回家休息，到了晚上，傷口真的痛到不行又再去掛急診，卻因傷口感染紅腫發燙，被強制住院打抗生素治療。
做了電腦斷層、照X光、抽血，做個徹底檢查！好加在都是皮肉傷，筋骨、關節、頭部都沒受傷！但雙手雙腳部分擦挫傷，尤其是右手跟右膝蓋，需要做清創手術。
沒想到手術完成被推到恢復室醒來之後，才知道多了一個植皮手術…因為當下傷口已經太過深了，醫生立斷執行植皮補較深的傷口！
好險遇到了醫生當下斷定做了植皮！就不用做第二次手術！

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感慨稱平常是福

之後，他續指手術後暫不能落床，由此感受到平常的安定生活是一種福氣，稱：

現在已經臥床一星期！今天來換藥才看到我傷口，原來這麼嚴重！因為擔心植皮的地方有打釘子，都無法下床！
原來能自由自在走動，平常的安定生活是一件多麼開心又幸福的事！尤其想到那些長期臥床的人辛苦，照顧的家人更是疲憊！因為所有吃喝拉撒都要有人幫忙，除了身體心靈勞累外，還有一股莫名的壓力就是金錢的壓力！無法工作就沒有收入，而且住在醫院任何大小的事物、家庭成員的開銷都需要花錢。
這個月真的太不平靜，大家出門一定要更加注意安全！平安就是福。

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